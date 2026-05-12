12.05.2026 / Política

La Libertad Avanza calificó la Marcha Federal Universitaria como "política opositora y volvió a defender el ajuste en educación

Desde el oficialismo insistieron en que la ley aprobada por el Congreso “nació suspendida” y advirtieron que un incremento del gasto público derivaría en “más impuestos o emisión monetaria”.




La Libertad Avanza calificó la Marcha Federal Universitaria como "política opositora” y volvió a defender la política de ajuste impulsada por el presidente Javier Milei.

El comunicado fue difundido en redes sociales bajo el título “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo” y apunta directamente contra el reclamo por mayor financiamiento para las universidades nacionales.

Allí, el espacio libertario indicó que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno en el marco de la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, lo que mantiene suspendida la medida cautelar hasta que intervenga la Corte Suprema.

Desde el oficialismo insistieron en que la ley aprobada por el Congreso “nació suspendida” porque, según sostienen, no establecía las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar el gasto. De acuerdo al comunicado, la aplicación de la norma implicaría una erogación de 1,9 billones de pesos.

En ese sentido, La Libertad Avanza reafirmó que la prioridad de la administración nacional es sostener el equilibrio fiscal y advirtió que un incremento del gasto público derivaría en “más impuestos o emisión monetaria”, lo que terminaría generando mayor inflación y pobreza.

El comunicado también cuestionó a sectores opositores por “instalar” que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar universidades públicas. Frente a esas acusaciones, el espacio libertario aseguró que el Ejecutivo cumple con las transferencias mensuales destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Además, remarcaron que el presupuesto universitario previsto para 2026 aumentó hasta los 4,8 billones de pesos y compararon la situación actual con la gestión anterior, al señalar que durante el último gobierno los fondos se enviaban con demoras de hasta cuatro meses y en un contexto de inflación anual superior al 200%.

La publicación del comunicado se produjo horas antes de una nueva movilización universitaria que promete volver a tensar la relación entre el Gobierno y el sistema educativo público. 

EL COMUNICADO DE LLA

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