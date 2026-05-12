En plena tensión entre Macri y Milei, el Gobierno apuntó contra una diputada del PRO por la Marcha Federal Universitaria

EN UNA REPÚBLICA, LOS TRES PODERES DEBEN CUMPLIR LAS LEYES Y LOS FALLOS JUDICIALES



El año pasado, el Congreso Nacional sancionó la llamada Ley de Financiamiento Universitario en completa violación del artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos https://t.co/wFVewLhuDz  Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 12, 2026

En plena tensión entre Mauricio Macri y Javier Milei, la legisladora Silvia Lospennato apoyó la convocatoria a Plaza de Mayo por la Marcha Federal Universitaria y desde la Oficina de Respuesta Oficial salieron al ataque."En una República las leyes se cumplen y los fallos de la Justicia también. Yo marcho", escribió en la red social X la referente del espacio político que lidera el expresidente Mauricio Macri.Frente a aquel planteo, la Oficina de Respuesta Oficial contraatacó: “El año pasado, el Congreso Nacional sancionó la llamada ‘Ley de Financiamiento Universitario’ en completa violación del artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’. Por haber infringido esta obligación, la ley sancionada nació suspendida en su ejecución a raíz de lo establecido por la Ley N° 24.629, hasta que los responsables de su sanción determinen en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento".En sintonía con la Oficina de la Respuesta Oficial, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvares, salió al cruce de Lospennato con chicana incluida: "Te lo dejo para que lo leas".En los último días, el partillo amarillo que lidera Mauricio Macri salió del letargo y publicó un comunicado titulado "MANIFIESTO PRÓXIMO PASO", en el que -en un claro mensaje al Gobierno por el escándalo que envuelve a Manuel Adorni- postuló que "acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal".El documento llegó en un momento de actividad creciente del expresidente, que encabezó una serie de actos en distintas provincias con la intención de recuperar protagonismo en la escena pública de cara a 2027, lo cual nuevamente enfría su relación con el oficialismo.