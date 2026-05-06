Pez pene: qué es la extraña criatura hallada en las playas de Chubut

el “pez pene” no es un pez

La aparición de ejemplares de “pez pene” en distintas playas de Chubut despertó curiosidad por el aspecto de esta extraña criatura marina. Las imágenes comenzaron a circular luego de que decenas de estos animales quedaran expuestos sobre la arena tras jornadas de fuerte actividad marítima en la costa patagónica.Pese a su nombre popular,. Se trata de un gusano marino perteneciente a la especie Urechis unicinctus, un invertebrado de cuerpo cilíndrico que habita enterrado bajo la arena o el barro en zonas costeras.El llamado “pez pene” pertenece a un grupo de animales conocidos como equiuros. Tiene un cuerpo blando, alargado y sin extremidades, con una apariencia que dio origen a su nombre popular.Estos organismos suelen medir entre 10 y 30 centímetros y viven dentro de galerías subterráneas que construyen en el fondo marino. Desde allí filtran partículas orgánicas y pequeños microorganismos para alimentarse.Aunque puede generar impacto visual, el pez pene no representa un peligro para las personas.Especialistas explican que este tipo de fenómenos suele ocurrir después de tormentas intensas, marejadas o alteraciones fuertes en el mar. Las corrientes remueven la arena del fondo costero y arrastran a estos animales hacia la superficie.En la Patagonia, la aparición coincidió con condiciones meteorológicas inestables y fuertes vientos que afectaron distintos sectores de la costa atlántica.Fenómenos similares fueron registrados anteriormente en otras regiones del mundo, especialmente luego de tormentas o cambios bruscos en las mareas.El pez pene habita principalmente en fondos arenosos o fangosos de zonas costeras. Existen especies similares en distintos océanos y regiones marítimas del mundo.La especie Urechis unicinctus tiene presencia especialmente en zonas del Pacífico y en países de Asia como Corea del Sur, China y Japón.En algunos lugares incluso forma parte de la gastronomía local.El interés por esta especie creció en los últimos años debido a distintas apariciones masivas registradas en playas del mundo. Su aspecto inusual y las imágenes compartidas en internet hicieron que muchas personas comenzaran a buscar información sobre esta criatura marina.Sin embargo, biólogos y especialistas remarcan que se trata de una especie conocida desde hace décadas y estudiada dentro de los ecosistemas marinos costeros.No. El pez pene no es venenoso ni agresivo. Es un gusano marino inofensivo para humanos y animales domésticos.Generalmente aparece tras tormentas o fuertes corrientes que remueven el fondo marino y dejan expuestos a estos animales.Sí. Aunque no suele verse porque permanece enterrado, pueden registrarse apariciones ocasionales en zonas costeras argentinas luego de fenómenos climáticos intensos.