14.05.2026 / SOCIEDAD · CHUBUT

Pez pene: qué es la extraña criatura hallada en las playas de Chubut

La aparición de ejemplares conocidos como “pez pene” en playas de Chubut generó sorpresa entre vecinos y turistas. Aunque su nombre popular puede resultar llamativo, se trata de un gusano marino que vive enterrado en fondos arenosos y suele emerger tras fuertes tormentas o cambios en las mareas. Qué es, dónde vive y por qué apareció en la costa patagónica.


La aparición de ejemplares de “pez pene” en distintas playas de Chubut despertó curiosidad por el aspecto de esta extraña criatura marina. Las imágenes comenzaron a circular luego de que decenas de estos animales quedaran expuestos sobre la arena tras jornadas de fuerte actividad marítima en la costa patagónica.

Pese a su nombre popular, el “pez pene” no es un pez. Se trata de un gusano marino perteneciente a la especie Urechis unicinctus, un invertebrado de cuerpo cilíndrico que habita enterrado bajo la arena o el barro en zonas costeras.

Qué es el pez pene

El llamado “pez pene” pertenece a un grupo de animales conocidos como equiuros. Tiene un cuerpo blando, alargado y sin extremidades, con una apariencia que dio origen a su nombre popular.

Estos organismos suelen medir entre 10 y 30 centímetros y viven dentro de galerías subterráneas que construyen en el fondo marino. Desde allí filtran partículas orgánicas y pequeños microorganismos para alimentarse.

Aunque puede generar impacto visual, el pez pene no representa un peligro para las personas.

Por qué apareció en las playas de Chubut

Especialistas explican que este tipo de fenómenos suele ocurrir después de tormentas intensas, marejadas o alteraciones fuertes en el mar. Las corrientes remueven la arena del fondo costero y arrastran a estos animales hacia la superficie.

En la Patagonia, la aparición coincidió con condiciones meteorológicas inestables y fuertes vientos que afectaron distintos sectores de la costa atlántica.

Fenómenos similares fueron registrados anteriormente en otras regiones del mundo, especialmente luego de tormentas o cambios bruscos en las mareas.

Dónde vive esta criatura marina

El pez pene habita principalmente en fondos arenosos o fangosos de zonas costeras. Existen especies similares en distintos océanos y regiones marítimas del mundo.

La especie Urechis unicinctus tiene presencia especialmente en zonas del Pacífico y en países de Asia como Corea del Sur, China y Japón.

En algunos lugares incluso forma parte de la gastronomía local.

Por qué el pez pene se volvió conocido

El interés por esta especie creció en los últimos años debido a distintas apariciones masivas registradas en playas del mundo. Su aspecto inusual y las imágenes compartidas en internet hicieron que muchas personas comenzaran a buscar información sobre esta criatura marina.

Sin embargo, biólogos y especialistas remarcan que se trata de una especie conocida desde hace décadas y estudiada dentro de los ecosistemas marinos costeros.

¿El pez pene es peligroso?

No. El pez pene no es venenoso ni agresivo. Es un gusano marino inofensivo para humanos y animales domésticos.

¿Por qué aparece en la arena?

Generalmente aparece tras tormentas o fuertes corrientes que remueven el fondo marino y dejan expuestos a estos animales.

¿El pez pene vive en Argentina?

Sí. Aunque no suele verse porque permanece enterrado, pueden registrarse apariciones ocasionales en zonas costeras argentinas luego de fenómenos climáticos intensos.

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