Ley de sucesiones: qué pasa con las herencias y quiénes pueden quedar afuera

La ley de sucesiones volvió a generar debate a partir de distintos casos judiciales y discusiones sobre herencias, testamentos y derechos de familiares directos. El tema tomó relevancia después de que circularan informes y fallos vinculados a procesos sucesorios donde algunos herederos quedaron temporalmente impedidos de acceder a bienes pese a tener documentación en regla.En Argentina, las sucesiones están reguladas por el Código Civil y Comercial y establecen quiénes tienen derecho a heredar, cómo se distribuyen los bienes y cuáles son los límites que existen incluso cuando hay un testamento.Uno de los puntos centrales del debate es el tiempo que puede durar un proceso sucesorio. Dependiendo de la complejidad del caso, una herencia puede demorarse durante años si existen conflictos judiciales, disputas familiares, deudas o problemas registrales.Cuando una persona fallece, sus bienes no pasan automáticamente a los herederos. Primero debe abrirse una sucesión judicial para determinar quiénes tienen derecho a heredar y cómo se repartirá el patrimonio.El trámite puede incluir propiedades, cuentas bancarias, vehículos, inversiones y otros activos. También contempla deudas pendientes, impuestos y eventuales reclamos de terceros.Aunque exista un testamento, la legislación argentina reconoce la figura de los herederos forzosos. Eso significa que determinados familiares - como hijos, hijas o cónyuges - conservan derechos sobre parte de la herencia.Por ese motivo, una persona no puede disponer libremente de todos sus bienes dejando completamente afuera a familiares protegidos por la ley.Uno de los factores que más demora las sucesiones son los conflictos entre herederos. Las disputas sobre propiedades, ventas de inmuebles o validez de documentos suelen extender los expedientes durante largos períodos.También existen casos donde aparecen acreedores o reclamos tributarios que frenan el acceso a los bienes hasta que la Justicia resuelva la situación.Especialistas en derecho sucesorio explican que no existe en Argentina una regla general que obligue a esperar diez años para cobrar una herencia. Sin embargo, algunos procesos complejos pueden extenderse durante mucho tiempo dependiendo de la cantidad de bienes involucrados y de los conflictos judiciales existentes.Otro de los temas que genera consultas frecuentes es el rol de los viudos y viudas dentro de las sucesiones. El cónyuge tiene derechos hereditarios reconocidos por la ley, aunque esos derechos pueden variar según existan hijos, bienes gananciales o acuerdos previos.Además, los testamentos no siempre tienen efecto absoluto. La legislación argentina limita la posibilidad de excluir completamente a determinados familiares directos.En la práctica, muchos conflictos aparecen cuando un testamento intenta modificar el reparto tradicional de bienes o cuando familiares cuestionan judicialmente su validez.El crecimiento de las familias ensambladas, los bienes compartidos y las herencias internacionales volvió más complejos muchos procesos sucesorios en los últimos años.También crecieron los litigios vinculados a propiedades y cuentas bancarias, especialmente en contextos de crisis económica donde los patrimonios familiares adquieren mayor relevancia.Por eso, abogados especializados recomiendan realizar planificación sucesoria y mantener actualizada la documentación patrimonial para evitar conflictos futuros entre herederos.Es el proceso judicial mediante el cual se determina quiénes heredan los bienes de una persona fallecida y cómo se distribuye el patrimonio.Sí. Cuando existen disputas familiares, deudas o conflictos judiciales, una sucesión puede extenderse durante mucho tiempo.La ley argentina protege a los herederos forzosos, por lo que existen límites para excluir completamente a hijos o cónyuges de una herencia.