Reapareció Adorni en El Quemado mientras crecen las dudas sobre el impacto real del RIGI

La puesta en marcha del parque solar ocurrió en medio de cuestionamientos crecientes sobre el verdadero alcance del régimen impulsado por Javier Milei y Luis Caputo. Apenas horas antes, informes oficiales del Banco Central habían revelado que desde la implementación del RIGI se registró una salida neta de inversión extranjera directa por más de USD 4.600 millones, un dato que golpeó el relato libertario sobre la supuesta llegada masiva de capitales.

La actividad también tuvo una fuerte lectura política. Adorni reapareció públicamente mientras avanza la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y buscó ratificar su rol como principal vocero del Gobierno. En ese marco, volvió a defender las reformas impulsadas por Milei, desde la flexibilización laboral hasta la nueva legislación sobre recursos naturales y exportaciones energéticas.Por su parte, Horacio Marín proyectó que Argentina podría exportar hasta USD 50.000 millones anuales en energía hacia 2031, impulsada por proyectos vinculados al petróleo, el gas y las energías renovables. Sin embargo, detrás de las promesas oficiales persisten las dudas del mercado sobre la capacidad real del modelo económico para transformar anuncios en inversión productiva concreta y sostenida.