14.05.2026 / MENDOZA

Reapareció Adorni en El Quemado mientras crecen las dudas sobre el impacto real del RIGI


El Gobierno nacional intentó exhibir este jueves una postal de gestión y recuperación de inversiones con la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en Mendoza, presentado como el primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El acto estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por el presidente de YPF, Horacio Marín, y el gobernador radical Alfredo Cornejo.




La puesta en marcha del parque solar ocurrió en medio de cuestionamientos crecientes sobre el verdadero alcance del régimen impulsado por Javier Milei y Luis Caputo. Apenas horas antes, informes oficiales del Banco Central habían revelado que desde la implementación del RIGI se registró una salida neta de inversión extranjera directa por más de USD 4.600 millones, un dato que golpeó el relato libertario sobre la supuesta llegada masiva de capitales.

Durante el acto en Las Heras, Adorni aseguró que el proyecto representa “la Argentina del futuro” y destacó que el país atraviesa una etapa “estable y previsible”. El funcionario sostuvo además que “atrás quedaron los gobiernos que tenían una mirada cortoplacista” y defendió el RIGI como una herramienta para generar inversiones de largo plazo. Según precisó, el parque solar implicó una inversión de USD 220 millones y forma parte de una cartera de proyectos que el oficialismo calcula en más de USD 94.000 millones.

La actividad también tuvo una fuerte lectura política. Adorni reapareció públicamente mientras avanza la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y buscó ratificar su rol como principal vocero del Gobierno. En ese marco, volvió a defender las reformas impulsadas por Milei, desde la flexibilización laboral hasta la nueva legislación sobre recursos naturales y exportaciones energéticas.

Por su parte, Horacio Marín proyectó que Argentina podría exportar hasta USD 50.000 millones anuales en energía hacia 2031, impulsada por proyectos vinculados al petróleo, el gas y las energías renovables. Sin embargo, detrás de las promesas oficiales persisten las dudas del mercado sobre la capacidad real del modelo económico para transformar anuncios en inversión productiva concreta y sostenida.

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