El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia del sistema penitenciario

El Gobierno nacional extendió por otros 24 meses la emergencia en el sistema penitenciario federal debido a la situación de saturación que atraviesan las cárceles del país. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 439/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.Según datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), actualmente hay 12.248 personas alojadas en unidades federales, una cifra que supera en un 6% la capacidad operativa máxima, estimada en 10.932 plazas.El informe que acompaña la resolución advierte sobre una presión constante sobre el sistema penitenciario. Entre fines de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15.000 nuevos detenidos, mientras que 5.073 personas permanecen bajo arresto a la espera de una vacante para ser trasladadas a cárceles federales.La composición de la población carcelaria muestra que el 61,83% de los internos cuenta con condena firme, mientras que el 38,17% permanece procesado sin sentencia definitiva.Un punto clave que el Gobierno subrayó para explicar el colapso es la demora en el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta falta de autonomía jurisdiccional completa obliga al Servicio Penitenciario Federal a custodiar a detenidos que no pertenecen estrictamente al fuero federal.Actualmente, el SPF debe alojar a 5.983 internos vinculados a causas ordinarias porteñas. Esta cifra equivale a casi la mitad del total de la población carcelaria federal, lo que agrava la falta de plazas para delitos complejos y de jurisdicción nacional.