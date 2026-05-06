Día del Futbolista Argentino: por qué se celebra cada 14 de mayo

El Día del Futbolista Argentino se celebra cada 14 de mayo en homenaje al histórico gol de Ernesto Grillo contra Inglaterra en 1953. La fecha recuerda una de las jugadas más emblemáticas de la historia del fútbol argentino y fue instaurada originalmente por Futbolistas Argentinos Agremiados. Décadas después, también se incorporó el 22 de junio por el gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986.El 14 de mayo se convirtió en una fecha emblemática para el fútbol argentino por un gol que todavía es recordado como una de las jugadas más extraordinarias de la historia de la Selección. Ese día de 1953, Ernesto Grillo marcó el llamado “gol imposible” frente a Inglaterra en el estadio Monumental, durante un amistoso internacional que terminó con victoria argentina por 3 a 1.La jugada ocurrió a los 18 minutos del segundo tiempo. Grillo recibió la pelota sobre el costado izquierdo, muy cerca de la línea de fondo y con un ángulo prácticamente cerrado. Sin embargo, remató de manera cruzada y venció al arquero inglés Gil Merrick. El impacto de ese gol fue tan grande que con el tiempo la fecha comenzó a recordarse como el Día del Futbolista Argentino.Según relatan distintas crónicas deportivas y archivos históricos, la importancia del partido trascendía lo futbolístico. Inglaterra era considerada entonces una de las grandes potencias mundiales y la victoria argentina tuvo un fuerte valor simbólico para el deporte nacional. El tanto de Grillo quedó asociado a esa jornada histórica y fue bautizado popularmente como el “gol imposible”.La conmemoración fue impulsada por Futbolistas Argentinos Agremiados, el sindicato de jugadores profesionales, que durante décadas mantuvo el 14 de mayo como fecha oficial para homenajear a los futbolistas argentinos.Con el paso del tiempo, sin embargo, surgió un debate sobre la posibilidad de trasladar la celebración al 22 de junio, en homenaje al gol de Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 1986. Esa jugada, considerada una de las mejores de la historia de los mundiales, también quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol argentino.Finalmente, en 2020, Agremiados oficializó el reconocimiento del 22 de junio como el nuevo Día del Futbolista Argentino en homenaje a Maradona. Aun así, el 14 de mayo sigue siendo recordado por muchos hinchas y medios deportivos como la fecha original vinculada al histórico gol de Ernesto Grillo.Ernesto Grillo fue un delantero surgido en Club Atlético Independiente y una de las grandes figuras del fútbol argentino de las décadas de 1940 y 1950. Además de su paso por Independiente, jugó en clubes italianos como AC Milan y AS Livorno Calcio.Su nombre quedó definitivamente asociado a aquel gol contra Inglaterra, una jugada que todavía aparece en recopilaciones históricas de los mejores tantos de la Selección argentina.El llamado “gol imposible” tuvo una relevancia especial porque se produjo en una época en la que Inglaterra mantenía un enorme prestigio internacional en el fútbol. La victoria argentina de 1953 fue vista como una demostración del crecimiento futbolístico sudamericano frente a las selecciones europeas.Además, la jugada de Grillo fue destacada durante años por su dificultad técnica y por el contexto en el que ocurrió. Incluso décadas después, sigue siendo mencionada como una de las obras más recordadas del fútbol argentino.La fecha recuerda el gol que Ernesto Grillo le convirtió a Inglaterra el 14 de mayo de 1953 en el estadio Monumental. Esa jugada fue conocida como el “gol imposible”.La celebración fue impulsada por Futbolistas Argentinos Agremiados, el sindicato de jugadores profesionales de Argentina.En 2020, Agremiados decidió reconocer oficialmente el 22 de junio como Día del Futbolista Argentino en homenaje al gol de Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986.