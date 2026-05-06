17.05.2026 / GEOPOLÍTICA · CHINA

Trump y Xi Jinping se reunieron: qué hay que saber

Donald Trump visitó China, su primer viaje de Estado a Beijing en casi una década, para negociar directamente con el presidente Xi Jinping sobre guerra comercial, tecnología e Irán. Ambos gobiernos presentaron el encuentro como un intento de estabilizar la relación entre las dos principales potencias del mundo.

