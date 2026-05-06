Trump y Xi Jinping se reunieron: qué hay que saber

Trump y Xi Jinping se reunieron
en el Zhongnanhai, la residencia oficial de Xi, durante dos días de cumbre. El jueves 15 de abril tuvieron conversaciones bilaterales de más de dos horas; el viernes concluyeron con declaraciones públicas en el jardín de la residencia. Beijing montó una puesta en escena muy fuerte - con referencias a una "constructiva estabilidad estratégica" - para mostrar liderazgo global y control diplomático.
Trump llegó con lógica transaccional: reducir tensiones económicas antes de las elecciones legislativas estadounidenses de 2026. China buscó posicionarse como potencia equivalente y reclamar reconocimiento de largo plazo.
Tensión comercial y tecnológica sin resolverse
El eje central fue la guerra comercial y tecnológica entre ambas potencias. Estados Unidos mantiene restricciones sobre exportaciones de chips avanzados, inteligencia artificial y tecnología sensible hacia China. Beijing reclama que esas medidas buscan frenar su desarrollo tecnológico y limitar empresas chinas estratégicas. Trump afirmó que ambas partes "hicieron fantásticos acuerdos comerciales": compra de petróleo estadounidense, soja y 200 aviones Boeing. Pero en los temas más delicados - transferencia de tecnología, minerales críticos y cadenas globales de suministro - no hubo compromisos concretos.
Según Reuters
, ambos países acordaron "mantener relaciones económicas y comerciales estables", pero sin detalles específicos. La interdependencia económica sigue siendo la realidad, pero la rivalidad estratégica también.
Taiwán: la línea roja que no se cruza
Xi Jinping reiteró que la cuestión taiwanesa es una "línea roja" para China y pidió que Washington reduzca el respaldo político y militar a la isla. Trump, en cambio, evitó anuncios fuertes y mantuvo la posición histórica estadounidense de apoyo defensivo a Taiwán. No hubo acuerdo. La readout oficial china sobre el encuentro apenas mencionó el tema. Para Beijing, reconocer que Trump no cedería en Taiwán habría debilitado su mensaje doméstico; para Washington, ceder en Taiwán habría generado críticas inmediatas del Congreso. El tema quedó en suspenso, sin solución.
Irán y el Estrecho de Ormuz: donde aparece la presión real
Uno de los ejes más concretos de negociación fue Irán. Trump dijo que ambos líderes "sienten muy similar" sobre cómo terminar la situación en Irán, pero sin ofrecer detalles. La realidad es más compleja: Washington presiona a Beijing para que use su influencia con Teherán - China es el mayor comprador de crudo iraní - y logre la apertura del Estrecho de Ormuz. Por ese estrecho pasa aproximadamente el 30% del petróleo mundial; su cierre o restricción generaría un shock energético global.
Beijing respondió con lenguaje ambiguo. El ministerio de Relaciones Exteriores chino llamó a un "alto el fuego" y pidió que el Estrecho "se abra lo antes posible", pero rechazó alinearse completamente con Washington o sanciones unilaterales contra Irán.
Según CNBC
, funcionarios estadounidenses expresan que China "no quiere estar del lado equivocado" en la cuestión iraní. Pero en Beijing prevalece una percepción diferente: Zhou Bo, coronel retirado del ejército chino y fellow en Tsinghua University, dijo a NBC que la crisis iraní no es responsabilidad de China. "Es como el dicho chino: ¿por qué debería limpiar tu desorden?"
Aproximadamente la mitad del crudo que importa China pasa por el Estrecho de Ormuz. Pero la mayor amenaza para la economía china no es la interrupción física, sino una posible recesión global si el conflicto escala. Por eso China optó por llamadas a la estabilidad regional sin comprometerse en una presión directa a Irán.
Competencia administrada, no nueva Guerra Fría
El concepto clave que emergió de Beijing fue "construcción de consenso sobre estabilidad estratégica constructiva". La agencia Xinhua explicó que el término significa "armonía en la diversidad" y "búsqueda de terreno común mientras se reservan diferencias". En términos prácticos: ambas potencias quieren evitar una ruptura abierta o escalada descontrolada, pero cada una mantiene su estrategia de largo plazo.
Wu Xinbo, profesor en la Universidad de Fudan y asesor del gobierno chino, interpretó así el momento: "El balance de poder entre EE.UU. y China se está moviendo hacia una mayor paridad. Antes, parecía que Estados Unidos tenía la ventaja superior. Ahora, es justo decir que ambos países han llegado a un nuevo punto de equilibrio". Julian Gewirtz, exdirector de China en el Consejo de Seguridad Nacional durante Biden, agregó que el objetivo de China es "congelar este statu quo de estancamiento estratégico para el resto del mandato de Trump e idealmente más allá".
La realidad es que ni Washington ni Beijing pueden forzar una victoria total. China controla manufactura, comercio y minerales estratégicos; Estados Unidos conserva primacía financiera, militar y tecnológica avanzada. La solución: no resolver, sino administrar la competencia.
¿Qué pasó exactamente en la cumbre Trump-Xi?
Trump visitó Beijing por dos días (15-16 de abril) para negociar directamente con Xi Jinping sobre comercio, tecnología, Taiwán e Irán. Ambos buscaban evitar una escalada que dañara sus economías antes de elecciones legislativas. Acordaron mantener "relaciones comerciales estables" y compras estadounidenses (petróleo, soja, aviones), pero sin resoluciones en temas de largo plazo como Taiwán o tecnología.
¿Cuál fue el acuerdo más importante?
No hubo un acuerdo central. Los que se anunciaron fueron principalmente comerciales: compra de 200 aviones Boeing, más soja y petróleo estadounidenses. En seguridad estratégica, energía e inteligencia artificial no hubo compromisos concretos. La cumbre funcionó más como un mecanismo para evitar ruptura que para resolver conflictos.
¿Por qué Irán fue tan importante en esta cumbre?
China es el mayor comprador de crudo iraní pese a sanciones occidentales. Washington presiona a Beijing para que use su influencia con Teherán y logre la apertura del Estrecho de Ormuz, fundamental para el comercio energético global. China respondió con llamadas a la estabilidad pero sin comprometerse con presión directa a Irán.