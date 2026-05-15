Causa Adorni: el fiscal pidió datos sobre cuentas cripto y viajes al exterior

El fiscal federal Gerardo Pollicita profundizó la investigación contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni al ordenar una serie de medidas destinadas a reconstruir movimientos patrimoniales, financieros y gastos personales, tanto del funcionario como de su esposa Bettina Angeletti. Entre ellos se destacan pedidos de información a bancos, empresas de seguros y plataformas vinculadas a activos virtuales.Fuentes judiciales confirmaron que la fiscalía libró oficios a distintas entidades para determinar si el matrimonio posee cuentas bancarias, tarjetas de crédito o registros de operaciones en plataformas de criptomonedas. La pesquisa se concentra especialmente en presuntos movimientos de miles de dólares con criptoactivos detectados durante el avance de la causa.La Justicia también puso la lupa sobre viajes realizados por la pareja en los últimos meses. Pollicita solicitó información a una agencia de turismo para conocer la modalidad de pago de un pasaje aéreo de regreso desde Nueva York a Buenos Aires utilizado en febrero pasado. Asimismo, el fiscal requirió datos al hotel Llao Llao de Bariloche para reconstruir una reserva vinculada a Adorni y conocer quién afrontó los gastos y bajo qué mecanismo se abonó la estadía.A ello se suma la revelación más reciente del caso:Mientras se acumula documentación, la fiscalía intenta determinar si los consumos guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario.Las nuevas medidas se conocen días después de la declaración pública de Matías Tabar, el contratista que había declarado como testigo en la causa y que ratificó que una remodelación realizada en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá tuvo un costo cercano a los 245 mil dólares.El empresario aseguró además que gran parte de los pagos vinculados a la obra se realizaron en efectivo y en moneda estadounidense. Según explicó, no emitió facturas por los trabajos porque era una modalidad habitual dentro del sector de la construcción privada.“No hubo ningún bolso lleno de dólares ni escenas cinematográficas”, sostuvo Tabar al referirse a la operatoria de pago, aunque también reconoció que “todo fue en efectivo” y que “acá todo el mundo trabaja en negro”.