Denuncia: Abuelas de Plaza de Mayo advirtió que el Banco Nacional de Datos Genéticos "está en peligro"

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo alertó que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo de referencia a nivel mundial y clave para identificar a los bebés apropiados durante la última dictadura cívico-militar, "está en peligro" de quedar paralizado por los recortes y ajustes que impulsa el gobierno de Javier Milei.A través de un comunicado difundido este jueves, Abuelas denunció "el ahogo presupuestario" que sufre la institución y "su consecuente peligro de parálisis si el Gobierno nacional no otorga la ampliación del crédito presupuestario, necesaria para continuar con su normal funcionamiento". La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó que enfrentan "una situación crítica de operatividad" que "compromete la continuidad de servicios esenciales". Si se interrumpen, eso derivará "en la suspensión o demora en la producción de pericias genéticas" y "correría riesgo la adecuada preservación de muestras biológicas que constituyen prueba judicial".En ese sentido, desde Abuelas alertaron que "el desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de estos años de ampliación del derecho a la identidad".El Banco, una institución modelo a nivel mundial, cuenta actualmente con más de 32.000 perfiles genéticos: madres que buscan a sus hijas e hijos arrebatados durante la dictadura, personas que dudan de su origen y familiares que buscan a sus niños y niñas desaparecidos. "Una falla en su cadena de seguridad generaría un daño irreversible", sostuvo Abuelas.También remarcó que el BNDG "está siendo atacado desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza". Primero fue la Ley Bases, que buscaba modificarlo o disolverlo, pero se revirtió en el Congreso; luego, el Decreto N°351/2025, que establecía su intervención de hecho y también se derogó. "Salvadas estas medidas, hoy pareciera que se busca su parálisis con el ahogo presupuestario", indicaron. "Frente a esta situación, solicitamos al Poder Judicial que intime al Gobierno nacional a garantizar de manera urgente el normal funcionamiento del BNDG. También reclamamos a ambas Cámaras del Poder Legislativo que asuman un rol activo e inmediato en defensa de este organismo fundamental y que se comprometan con medidas concretas", exigió Abuelas."A lo largo de estos años, además de los 140 casos de niños desaparecidos resueltos, el organismo pudo reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos, que no se vinculan con el terrorismo de Estado", destacó el comunicado, y aseguró que "nunca bajaremos los brazos". "Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos", concluyó.