Pese a las caídas del consumo, de la industria y los índices productivos, Milei celebró el dato de la inflación

Tras el dato de inflación del 2,6% correspondiente al mes de abril que difundió el INDEC este jueves, el presidente Javier Milei advirtió que "el único dato que nos va a dejar cómodos es 0%" y remarcó que "hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada".En una entrevista con el canal de streaming Neura Media, en la que solo se habló de economía, no se le formuló una sola pregunta sobre los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y los entrevistadores lo despidieron con aplausos, el jefe de Estado dejó en claro su rechazo a las subas de precios y respaldó la tarea de su ministro de Economía, Luis Caputo. "Tanto 'Toto' como yo odiamos la inflación", remarcó. Para reforzar esta directiva, lanzó una advertencia definitiva: "Yo voy a trabajar con el objetivo de hacer mierda la inflación".Para justificar las demoras en su objetivo de llevar a cero la inflación, Milei puso como ejemplo a otros países y destacó supuestos logros transitorios en su plan de estabilización. "Cuando uno mira otras experiencias, lograr la baja de la inflación demandó entre 7 y 12 años. En mayo del año pasado, habíamos llegado a 1,5% de inflación. Todo pintaba para que se pudiera quebrar el 1%. De hecho, hubo meses con deflación en mayoristas", sostuvo.El líder libertario atribuyó las complicaciones posteriores a un severo boicot institucional. "Cuando en mayo de 2025 Manuel (Adorni) ganó las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, comenzó un ataque especulativo sobre la moneda por intenciones de la política de romper el programa económico". "El Congreso sancionó 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. En 2025 hubo claramente un intento de golpe de estado. Y en eso fueron cómplices los medios, los políticos, los empresarios que no les gusta este modelo, muchos opinadores que en realidad son mercenarios que les pagan para eso", denunció.En el plano exterior, el jefe de Estado dedicó un segmento de la entrevista para resaltar la influencia global del mandatario estadounidense en la resolución de tensiones. "El mundo se salvó por menos de un centímetro, que es cuando lo intentan matar a (Donald) Trump. Lo que está haciendo es extraordinario. Cerró ocho conflictos en el mundo", aseguró. Para ilustrar su apreciación por el político republicano, recurrió a una comparación directa con íconos internacionales de la cultura y la música popular. "Trump es Gardel con guitarra eléctrica y tiene a los Rolling Stones de plomos", graficó el jefe de Estado.Finalmente, el Presidente conectó la trascendencia de los liderazgos mundiales con su propio futuro en el poder, con una perspectiva enfocada estrictamente en el impacto histórico de sus medidas. "En el 2027 o en el 2031 me voy y no me ven más, yo gobierno por el bronce", concluyó.