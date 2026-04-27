Con la mira en 2027, Macri relanzará al PRO con un acto en Olivos y una gira por el país

El expresidentese pondrá al frente de una actividad central del PRO este viernes con un acto en Olivos que reunirá a dirigentes, legisladores e intendentes del espacio y que además funcionará como punto de partida de una gira política por distintas provincias, en un contexto de creciente tensión con el gobierno de Javier Milei y de debate interno sobre el futuro del partido amarillo frente a La Libertad Avanza.La jornada se realizará en el Club Centro Galicia y tendrá como eje la presentación de “Radar PBA”, una herramienta impulsada por el diputado Martín Yeza y la legisladora bonaerense Aldana Ahumada para fortalecer el monitoreo territorial y político en la provincia de Buenos Aires mediante el uso de tecnología y estructura partidaria.Además de Macri, participarán el secretario general del PRO, Fernando De Andreis; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; y el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo. El exmandatario será el encargado del cierre político y buscará reforzar la idea de que el PRO debe sostener una identidad propia aun acompañando algunas iniciativas del oficialismo nacional.La actividad en Olivos significará también el comienzo de una gira nacional que continuará el 22 de mayo en Mendoza, luego seguirá en la Ciudad de Buenos Aires junto a legisladores y tendrá una nueva parada el 5 de junio en Santa Fe.En las últimas semanas, el ex presidente endureció además el tono hacia el Gobierno libertario. El PRO difundió recientemente un comunicado y una pieza audiovisual donde marcó diferencias con la gestión nacional bajo la consigna de que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”, un mensaje que dejó expuestas las tensiones internas sobre el vínculo con Milei.“Con este lanzamiento, el PRO busca consolidar una estructura provincial basada en información propia, tecnología, coordinación política y trabajo territorial”, señalaron desde el partido sobre una estrategia que apunta a reconstruir volumen político propio y evitar quedar absorbidos por el oficialismo libertario en el escenario rumbo a 2027.