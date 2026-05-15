Conmoción en Santa Fe: la autopsia reveló que el joven hallado muerto recibió más de 20 puñaladas

El fiscal de la causa, Aquiles Balbi, informó que entre seis y siete puñaladas impactaron directamente en la zona del cuello, lesiones que provocaron la muerte inmediata del joven. Además, explicó que el cadáver presentaba heridas post mortem compatibles con el arrastre del cuerpo hasta el lugar donde finalmente fue encontrado.

Benjamín Scerra permanecía desaparecido desde hacía una semana y su búsqueda había generado una fuerte movilización de familiares, amigos y vecinos, que realizaron distintas manifestaciones para exigir avances en la investigación.En las primeras horas posteriores al hallazgo, la policía detuvo a un menor de edad sospechado de tener vínculo con el crimen, mientras otra persona continuaba prófuga. La tensión creció en el barrio tras conocerse la noticia: vecinos y allegados protagonizaron incidentes, arrojaron piedras y prendieron fuego un automóvil en reclamo de justicia y respuestas sobre lo ocurrido con el joven.