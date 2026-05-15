Finalmente Estados Unidos logró una tregua temporal entre Israel y Líbano en medio de la tensión regional

La información fue confirmada por el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Tommy Pigfott, quien calificó las conversaciones como “altamente productivas”. Según detalló, la extensión de la tregua permitirá continuar las negociaciones entre ambas partes y avanzar en nuevos mecanismos de cooperación.

Desde el gobierno estadounidense señalaron que esperan que las discusiones permitan avanzar hacia “una paz duradera”, basada en el reconocimiento mutuo de la soberanía y la integridad territorial de ambos países. El conflicto en la región se mantiene bajo seguimiento internacional desde la escalada de tensiones registrada durante los últimos meses.La delegación israelí estuvo encabezada por el embajador en Washington, Yechiel Leiter, junto a funcionarios de seguridad. Por parte del Líbano participaron la embajadora Nada Hamadeh Mouawad y el ex embajador libanés en Estados Unidos, Simon Karam.