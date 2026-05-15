15.05.2026 / MUNDO

Finalmente Estados Unidos logró una tregua temporal entre Israel y Líbano en medio de la tensión regional

Israel y Líbano acordaron extender por 45 días el cese del fuego vigente desde abril, tras dos jornadas de negociaciones impulsadas por Estados Unidos en Washington. El entendimiento busca sostener la desescalada militar en la frontera común y abrir una nueva instancia de diálogo en materia de seguridad.




La información fue confirmada por el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Tommy Pigfott, quien calificó las conversaciones como “altamente productivas”. Según detalló, la extensión de la tregua permitirá continuar las negociaciones entre ambas partes y avanzar en nuevos mecanismos de cooperación.

Además del acuerdo para prolongar el alto el fuego, Washington anunció la creación de una “vía de seguridad” que comenzará a funcionar el próximo 29 de mayo en el Pentágono, con participación de delegaciones militares de Israel y Líbano. El objetivo será discutir medidas concretas para evitar nuevos enfrentamientos en la frontera.

Desde el gobierno estadounidense señalaron que esperan que las discusiones permitan avanzar hacia “una paz duradera”, basada en el reconocimiento mutuo de la soberanía y la integridad territorial de ambos países. El conflicto en la región se mantiene bajo seguimiento internacional desde la escalada de tensiones registrada durante los últimos meses.

La delegación israelí estuvo encabezada por el embajador en Washington, Yechiel Leiter, junto a funcionarios de seguridad. Por parte del Líbano participaron la embajadora Nada Hamadeh Mouawad y el ex embajador libanés en Estados Unidos, Simon Karam.

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