Gustavo Sáenz promulgó la ley de lemas en Salta para 2027

La provincia de Salta volvió oficialmente a tener ley de lemas. El gobernador Gustavo Sáenz promulgó la reforma electoral sancionada por la Legislatura provincial, que introduce cambios en el sistema político y electoral de cara a los comicios de 2027.La iniciativa había obtenido sanción definitiva en el Senado salteño con 21 votos afirmativos y uno en contra. Entre los principales cambios aparece la incorporación del sistema de acumulación de votos dentro de alianzas electorales, un mecanismo similar a la ley de lemas utilizada históricamente en otras provincias argentinas.La nueva normativa establece que, cuando una alianza presente varias listas para cargos legislativos o municipales, los votos de los distintos candidatos podrán acumularse dentro del mismo espacio político. Según el oficialismo, el objetivo es fortalecer la representación territorial y ordenar la competencia interna.El nuevo esquema mantiene la elección directa para gobernador y vicegobernador, pero modifica la lógica de competencia en categorías legislativas y municipales. Dentro de un mismo frente, distintas listas podrán competir entre sí y sumar votos para el lema común. El candidato más votado dentro de ese espacio será el ganador.La ley también incorpora requisitos territoriales para competir por la Gobernación. Las fuerzas políticas deberán presentar listas en al menos quince de los veintitrés departamentos de la provincia. El oficialismo argumentó que la medida busca evitar candidaturas concentradas únicamente en la capital salteña.Otro de los cambios incluidos en la reforma afecta a la Boleta Única Electrónica. El nuevo diseño priorizará visualmente a los candidatos por encima de los símbolos partidarios y además se estableció la apertura del 100% de las urnas en el escrutinio definitivo para realizar un recuento manual boleta por boleta.La normativa también limita la cantidad de listas internas: los frentes electorales podrán presentar hasta cuatro listas y los partidos individuales hasta dos. Según el oficialismo, esto apunta a reducir la fragmentación electoral y simplificar la oferta para los votantes.El único voto en contra en el Senado provincial fue el del legislador libertario Roque Cornejo, quien calificó la reforma como "caprichosa y arbitraria". El senador sostuvo que el sistema de acumulación de votos es inconstitucional y cuestionó que pueda favorecer estructuras políticas dominantes.Las críticas también llegaron desde sectores académicos y especialistas en sistemas electorales. El politólogo Franco Galeano advirtió que el nuevo esquema puede generar confusión en el electorado y beneficiar al oficialismo provincial. Según señaló, el sistema permite que votos emitidos para un candidato terminen fortaleciendo a otro postulante dentro del mismo lema.Galeano además comparó el modelo con experiencias de provincias como Formosa, San Luis y Santa Cruz, donde la ley de lemas fue cuestionada por favorecer hegemonías políticas prolongadas.La nueva ley incorpora un sistema de acumulación de votos dentro de alianzas electorales, modifica reglas para las listas internas y establece nuevos requisitos territoriales para competir en elecciones provinciales.La elección de gobernador y vicegobernador seguirá siendo directa y por mayoría simple. Los cambios impactan principalmente en cargos legislativos y municipales.Los críticos sostienen que el sistema puede distorsionar la representación electoral porque los votos de distintos candidatos se suman dentro de un mismo espacio político.