20.05.2026 / SERÁ TRAS LA MISA POR EL 25 DE MAYO

Interna libertaria: Milei reúne a sus ministros tras el choque entre Martín Menem y Santiago Caputo

El Presidente convocó para este lunes una nueva reunión de gabinete en Casa Rosada en medio de la escalada interna dentro de La Libertad Avanza, mientras crecen las tensiones entre el sector alineado con Santiago Caputo y el armado político que responde a Karina Milei.




El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de gabinete para el próximo lunes en Casa Rosada luego del estallido de la interna entre Martín Menem y Santiago Caputo, una disputa que volvió a sacudir al oficialismo tras el escándalo por la cuenta anónima atribuida al titular de la Cámara de Diputados y que obligó al Gobierno a reordenar la dinámica de sus sectores enfrentados  puertas adentro.

El encuentro se realizará después del Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, donde Milei volverá a coincidir con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quienes el año pasado evitó saludar. 

Según trascendió desde Casa Rosada, el mandatario participará apenas durante una parte de la reunión y luego dejará el seguimiento de la gestión en manos de Manuel Adorni. En el oficialismo también analizan modificar el esquema habitual de los encuentros de gabinete para limitar la presencia exclusivamente a ministros nacionales.

En ese contexto, según trascendió por fuentes oficiales, tanto Martín Menem como Patricia Bullrich dejarían de participar de esas reuniones ampliadas y quedarían circunscriptos a la denominada “mesa política”, donde confluyen Karina Milei, Santiago Caputo, Luis Caputo, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem para coordinar la estrategia legislativa y electoral del oficialismo.

Así, la reunión de esa renovada mesa chica está prevista para el martes por la mañana y tendrá un condimento especial: será el primer cara a cara entre Santiago Caputo y los primos Menem -aliados del ala karinista- después del enfrentamiento digital que expuso las diferencias internas dentro del llamado “Triángulo de Hierro” libertario y generó malestar entre dirigentes y militantes de La Libertad Avanza.

Mientras algunos sectores del Gobierno intentan relativizar el conflicto y sostienen que se trata de una disputa propia de la dinámica de poder, otros funcionarios reconocen preocupación por el impacto que puede tener una pelea que captó toda la energía del oficialismo durante los últimos días y dejó en evidencia las dificultades de este para contener las tensiones internas, considerando que la investigación judicial contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito continúa su curso. 


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