Quiénes son los integrantes del Grupo Neuss, amigos de Santi Caputo: de vendedores gaseosas a ganar licitaciones por la Hidrovía

El Grupo Neuss quedó en el centro de la escena empresarial y política luego de avanzar sobre áreas clave de la infraestructura argentina desde el inicio del gobierno de Javier Milei, pasando de vender gaseosas en el conurbano bonaerense a pelear por la Hidrovía. Este grupo familiar, de notable ascenso desde que Milei llegó al poder, acaba de quedarse con el control de Transener, la compañía encargada de operar la red troncal de alta tensión eléctrica, y ahora aparece vinculada a la disputa por la Hidrovía del Paraná y distintos puertos estratégicos.El Ministerio de Economía oficializó, mediante la resolución 673 publicada en el Boletín Oficial, la adjudicación de la participación estatal en Citelec —la sociedad controlante de Transener— a las firmas Edison Energía y Genneia por US$356 millones. La operación superó el piso mínimo esperado por el Estado y deberá cerrarse en los próximos 15 días hábiles con la firma del contrato definitivo. Dentro de Edison Energía aparecen los hermanos Juan Neuss y Patricio Neuss, señalados por su cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo. También participan los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, vinculados al Grupo Newsan.La adquisición de Transener representa un salto estratégico para el Grupo Neuss dentro del negocio energético. Hasta ahora, la empresa estaba bajo control del Grupo Pampa Energía, encabezado por Marcelo Mindlin, junto con participación estatal. La firma opera el sistema de transporte eléctrico de alta tensión que conecta gran parte del país y es considerada una pieza central dentro del esquema energético nacional.El conglomerado liderado por Juan, Patricio y Jorge Neuss consolidó en los últimos meses una expansión acelerada en sectores ligados a energía, infraestructura y logística. A través de Edison Energía, el grupo ya había comenzado a ganar peso en el sector luego de adjudicarse las licitaciones de las represas Alicurá, entre Río Negro y Neuquén, y Cerros Colorados, en Neuquén, además de adquirir Potrerillos, una pequeña generadora eléctrica en Mendoza.La familia Neuss construyó originalmente su fortuna a partir del negocio de sodas, gaseosas y jugos y hoy atraviesa un proceso de reconversión hacia sectores considerados estratégicos para la economía argentina. En paralelo, crecieron las versiones sobre la cercanía política del grupo con el oficialismo. Juan y Patricio Neuss mantienen una relación personal con Santiago Caputo desde la infancia y también trascendieron vínculos con la Fundación Faro, señalada en distintos ámbitos políticos como uno de los espacios asociados al financiamiento libertario.El nuevo foco de disputa aparece ahora alrededor de la Hidrovía del Paraná, uno de los negocios más relevantes para el comercio exterior argentino. El Gobierno impulsa la privatización del dragado y balizamiento de la vía navegable por un período de 25 años. Según estimaciones oficiales y privadas, el negocio podría generar ingresos de entre 200 y 300 millones de dólares anuales, con un volumen acumulado cercano a los US$7.000 millones durante toda la concesión.Entre los empresarios que aparecen mejor posicionados en la compulsa figuran Juan Ondarcuhu, con intereses en terminales de Rosario, y Gustavo Elías, referente del puerto de Bahía Blanca. Elías también quedó mencionado en versiones sobre un eventual desembarco privado en el puerto de Tierra del Fuego, actualmente administrado por la provincia.