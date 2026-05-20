El INDEC confirmó que la inflación mayorista fue del 5,2% en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe oficial sobre la evolución de los precios mayoristas correspondientes al mes de abril de 2026. Según los datos publicados, el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento del 5,2% respecto al mes anterior.Con esta nueva actualización tarifaria, la variación acumulada durante los primeros cuatro meses del año se ubicó en un 11,6%. Por su parte, la inflación mayorista interanual (en comparación directa con el mismo mes del año anterior) alcanzó un 30,8%. De acuerdo con el documento oficial del organismo estadístico, el incremento mensual del 5,2% en el nivel general del IPIM fue consecuencia directa de una suba promedio del 5,3% en los "Productos nacionales" y del 2,5% en los "Productos importados". Al analizar detenidamente el interior de los productos nacionales, las divisiones que tuvieron mayor incidencia positiva (es decir, aquellas que empujaron el índice general hacia el alza con mayor fuerza) fueron:- Petróleo crudo y gas: Tuvo una incidencia del 2,09%, tras registrar un fortísimo salto del 22,9% en el mes.- Productos refinados del petróleo: Aportó un 1,63% de incidencia.- Sustancias y productos químicos: Con una incidencia del 0,46%.- Alimentos y bebidas: Sumó un 0,26% a la suba general del mes.- Cómo dieron los otros indicadores mayoristasEl exhaustivo informe del INDEC también reveló los resultados de otros dos indicadores clave para medir la temperatura económica del sector. Por un lado, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso del 4,8% durante el mes de abril , acumulando un 29,6% interanual. Esta suba particular se explica por un alza del 4,9% en los productos nacionales y del 2,5% en los importados.Por otro lado, el índice de precios básicos del productor (IPP) también registró un incremento mensual calcado del 4,8% , ubicando la cifra interanual en un 30,9%. En este último caso, el salto se vio traccionado principalmente por un aumento del 7,5% en los "Productos primarios" y del 3,7% en los "Productos manufacturados y energía eléctrica".