Javier Milei se refirió a la interna libertaria y defendió a Martín Menem con un insólito argumento

El presidente Javier Milei intervino de forma directa en la feroz interna que sacude los cimientos digitales de La Libertad Avanza (LLA), con un respaldo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque con una explicación a medidas respecto a las respuestas de referentes libertarios.En medio del escándalo por las supuestas cuentas falsas y las filtraciones que derivaron en un durísimo cruce público entre Lilia Lemoine y el "Gordo Dan", el mandatario nacional se comunicó telefónicamente con el canal de streaming Neura para bajar línea, respaldar al titular de Diputados y denunciar una operación en contra de su espacio. Para el jefe de Estado, el conflicto que expuso las rispideces entre el armado de Karina Milei y el polo de tuiteros no es más que una maniobra armada desde el exterior del Gobierno para sembrar discordia.Durante el contacto telefónico, Milei desligó por completo a Martín Menem de las acusaciones que lo señalaban como el presunto administrador de cuentas utilizadas para filtrar información confidencial y atacar a miembros del propio Gabinete. "Es algo que le han plantado a Martín Menem, es algo prefabricado. Ya Martín lo ha explicado dentro del Gabinete, y si quieren le paso el video que armó Oria que explica lo que le hicieron a Martín Menem", aseguró el Presidente, respaldándose en el material técnico desarrollado por Santiago Oria, el director audiovisual oficialista.Con esta declaración, el mandatario buscó blindar la figura institucional del riojano y restarle validez a la veracidad de los archivos digitales que circularon durante el fin de semana en la red social X (ex Twitter). Aunque no explicó por qué desde el otro lado de la interna libertaria salieron a pegarle a Menem. "Esa controversia del fin de semana es algo prefabricado para generar un problema", sentenció Milei de forma tajante, intentando cerrar filas y encapsular la discusión para evitar que el fuego amigo continúe erosionando la convivencia interna y alimentando las críticas de la oposición en los medios de comunicación.