El Gobierno salió a rechazar la denuncia de Evo Morales sobre "asistencia militar" al gobierno de Bolivia

El Gobierno rechazó la denuncia de Evo Morales sobre la asistencia militar al oficialismo en Bolivia, en el marco de las protestas y la violencia que atraviesa al país. "No es verdad para nada, evidentemente esto comprueba lo que es ese eje del mal", aseguró el canciller Pablo Quirno.Durante una entrevista con Radio 10, el expresidente Evo Morales aseguró que el Gobierno argentino habría enviado “dos aviones Hércules” con material antidisturbios y recursos para las fuerzas de seguridad bolivianas. “Hay fotografías donde se ve descargando material antidisturbios. Los aviones también fueron usados para trasladar policías y militares bolivianos a La Paz”, aseguró. Ante esta acusación, el canciller argentino Pablo Quirno expresó que los dichos de Evo Morales buscan "justificar acciones de la oposición de Bolivia para desestabilizar un Gobierno".En esa línea explicó que Argentina envió un avión Hércules a pedido del gobierno de Rodrigo Paz Pereira "para ayudar a transportar alimentos, ya hemos transportado más de 80 toneladas de alimentos bolivianos para justamente poder saltar el bloqueo que está realizando la gente que simpatiza con Evo Morales". Quirno también rechazó rotundamente que el avión Hércules transportara gases lacrimógenos u elementos para reprimir a los manifestantes: "Son acusaciones totalmente falsas que buscan generar una tensión entre el pueblo boliviano y argentina en un momento en que estamos ayudando a un gobierno democráticamente electo".Durante la entrevista, Morales también lanzó una fuerte acusación contra la administración argentina encabezada por Javier Milei y sostuvo que existiría un respaldo externo a las autoridades bolivianas. “Es muy grave lo que está haciendo”, afirmó al denunciar un supuesto envío de apoyo logístico y asesoramiento político.Según relató, el Gobierno argentino habría enviado “dos aviones Hércules” con material antidisturbios y recursos para las fuerzas de seguridad bolivianas. “Hay fotografías donde se ve descargando material antidisturbios. Los aviones también fueron usados para trasladar policías y militares bolivianos a La Paz”, aseguró. “Todas las derechas cooperan y ayudan para reprimir esta sublevación a la cabeza del movimiento indígena”, expresó.