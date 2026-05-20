Tras la visita de MIlei, los docentes de la UdeSA criticaron la visita del presidente y exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Profesores e investigadores de la Universidad de San Andrés (Udesa) difundieron este martes una dura carta pública dirigida al presidente Javier Milei, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y defender la educación pública, a raíz de la visita del mandatario a esa casa de estudios privados.La reacción del cuerpo docente ocurrió tras la sorpresiva aparición de Milei en la clase dictada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El encuentro académico no contó con acceso para la prensa y su registro audiovisual quedó a cargo del publicista oficial Santiago Oría, quien luego cedió el material a la Oficina del Presidente para su difusión.En el documento, los firmantes ratificaron su postura en favor de la educación pública. "Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación", expresaron los autores del texto. "El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión", añadieron.La actividad se realizó en uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde el inicio de la gestión, a pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria y en un contexto marcado por tensiones políticas, crisis económica y disputas internas dentro de La Libertad Avanza. El acto también tuvo lugar en medio de las diferencias dentro del espacio libertario, profundizadas tras las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.Durante su exposición en el aula de Udesa, el jefe de Estado ratificó su habitual retórica de confrontación y apuntó contra los especialistas en diseño de políticas públicas. En ese marco informal, el mandatario descalificó a los profesionales técnicos con una frase directa: "La verdad que todos los policy makers son unos nabos".