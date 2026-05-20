El mar argentino como "bien común global": Milei firmó una alianza militar que permite vigilancia de EEUU en Atlántico Sur

La creciente participación de Estados Unidos en tareas de vigilancia y entrenamiento sobre el Atlántico Sur volvió a abrir un debate sensible en torno a la soberanía argentina y el control de los recursos estratégicos. La discusión gira en torno a un punto central: si el Mar Argentino, reconocido jurídicamente como parte de la Zona Económica Exclusiva nacional, debe permanecer bajo custodia exclusiva del Estado argentino o si puede convertirse en un espacio de cooperación militar con potencias extranjeras.Desde el plano legal, la Argentina posee derechos soberanos sobre esa extensión marítima y la responsabilidad de administrar y proteger sus recursos naturales. En ese marco, sectores políticos y especialistas advierten sobre el alcance de los acuerdos firmados recientemente con Estados Unidos, que incluyen tareas de patrullaje, monitoreo y asistencia tecnológica en aguas del Atlántico Sur.El convenio bilateral prevé la incorporación de equipamiento especializado para operaciones de vigilancia marítima, entre ellas una cámara de alta precisión que será instalada en aeronaves destinadas al control aéreo de la zona. Según lo informado oficialmente, el programa tendrá una duración de cinco años y contempla además entrenamiento técnico y apoyo operativo conjunto. La firma del acuerdo estuvo a cargo del contraalmirante Carlos Sardiello, representante de las Fuerzas Navales del Comando Sur estadounidense, y del almirante Juan Carlos Romay por parte de la Armada Argentina.El anuncio generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que consideran que este tipo de iniciativas profundizan una cesión de autonomía en materia de defensa y seguridad estratégica. También remarcan que la comunicación oficial del entendimiento fue difundida por la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur norteamericano —dependiente del Departamento de Defensa— y no por la Cancillería argentina. De acuerdo con la información difundida por Washington, el plan contempla la provisión de equipamiento avanzado, capacitación especializada y asistencia operativa para tareas de identificación e interceptación de amenazas marítimas.En los últimos años, el Atlántico Sur ganó relevancia geopolítica por su valor estratégico en el comercio internacional, la conexión bioceánica y el acceso a recursos naturales, además de su cercanía con la Antártida. En ese contexto, el despliegue de mecanismos permanentes de vigilancia aérea y marítima en la región aparece como parte de una disputa cada vez más visible por el control de territorios y recursos considerados clave a nivel global.