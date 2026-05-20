"El avance de la tecnología no puede justificar el robo": Darín y otros actores argentinos reclamaron por la regulación de la IA

🎭 Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo.



⚖️ Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial.



📢 Expresamos la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. pic.twitter.com/McqMMOkcUk  Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) May 20, 2026

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña encabezada por Ricardo Darín y otras figuras del ámbito artístico para reclamar regulación estatal sobre el uso de la Inteligencia Artificial. La iniciativa comenzó este martes con la difusión del primero de una serie de videos que buscan fijar una posición frente al uso de esta tecnología.“¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo?“, se preguntó Ricardo Darín al inicio del clip que se viralizó en redes sociales. En la pieza audiovisual también participan Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.En el video, Darín planteó la necesidad de avanzar hacia nuevas regulaciones vinculadas a la Inteligencia Artificial. “Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, expresó.Gustavo Garzón también se refirió al tema y señaló: “Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado“.Por su parte, Marina Bellati afirmó: ”Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo”.Según explicó la entidad en un comunicado, con la campaña “se busca visibilizar los riesgos vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones, una problemática que afecta de manera directa el trabajo y los derechos de intérpretes y trabajadores de la actividad”.La Asociación sostuvo que la campaña reclama “la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público”.En el tramo final del comunicado, la Asociación Argentina de Actores y Actrices informó que trabaja junto a distintas organizaciones del sector audiovisual con el objetivo de “impulsar propuestas orientadas a defender los derechos laborales frente al avance de estas tecnologías”.