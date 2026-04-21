Feria del Libro 2026 el fin de semana largo: horarios, precios y programación

La Feria del Libro de Buenos Aires funcionará este fin de semana largo con los siguientes horarios: viernes 1 de mayo (feriado) de 13 a 22 horas; sábado 2 y domingo 3, también de 13 a 22 horas. Durante los días de semana (fuera del feriado), el horario es de 14 a 22 horas.
El evento se desarrolla en La Rural, con tres accesos: Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe 4201 (Plaza Italia). Se recomienda verificar la programación específica en la página de la Feria
en antes de ir, porque los eventos cambian de horario.
Entrada: precios y entradas gratuitas
La entrada general cuesta $12.000 los viernes, sábados, domingos y feriados (como este fin de semana largo). De lunes a jueves cuesta $8.000. No hay que comprar online; se vende en los accesos de La Rural.
Sin embargo, hay categorías que entran sin pagar:
- Menores de 12 años acompañados de un adulto.
- Docentes (presentando recibo de sueldo o comprobante).
- Personas con discapacidad (presentando certificado).
- Estudiantes, jubilados y pensionados (de lunes a viernes, excepto feriados; presentando libreta o comprobante).
- Todos los días de lunes a jueves a partir de las 20 horas (con excepción del 11 de mayo, que es lunes pero cierre de feria).
Beneficios de la entrada: dos ventajas importantes
Cuando comprás tu entrada (online o presencial), recibís dos beneficios: un "chequelibro" de $12.000 válido en librerías adheridas después de que termine la feria (hasta 90 días), y cupones por el monto que gastaste en la entrada, para gastar en todos los stands de libros dentro de la misma feria.
Programación destacada del fin de semana largo
- Viernes 1 de mayo.
La jornada se abre con Bernardo Stamateas presentando su libro Narcisistas. A lo largo del día hay conversatorios sobre fanfiction, un debate sobre la economía de la dictadura, una charla sobre inteligencia artificial, y presentaciones de Felipe Pigna con su libro 76, Leonardo Padura con Morir en la Arena, y cerramientos de actividades con Guillermo Schavelzon sobre el oficio de crear y vender libros.
- Sábado 2 de mayo.
El sábado es particularmente denso. Ludovica Squirru Dari presenta el Horóscopo chino 2026; hay un debate sobre "Vargas Llosa: literatura y política"; Arturo Pérez-Reverte llega con Misión en París; y se discute fantasía desde Tolkien a Sarah J. Maas. A las 17:30 se entrega el Premio de la Crítica de la Fundación El Libro. Por la noche, Eduardo Sacheri presenta Qué quedará de nosotros.
Domingo 3 de mayo.
El cierre reúne charlas sobre Han Kang y Borges, presentaciones de El balcón ilustrado de Tomi Müller (con Victor Hugo Morales), y un panel sobre inteligencia artificial y escritura a las 19 horas.
¿Qué tiene que saber antes de ir?
La feria es grande y la programación es extensa. Entrar sin plan significa perderse.
Antes de ir: revisá la web oficial y elegí dos o tres actividades que realmente te interesen, porque es imposible verlo todo. Los stands de librerías ocupan la mayor parte del espacio, así que si tu idea es simplemente curiosear y comprar libros, tenés libertad total. Si querés asistir a presentaciones específicas, llegá con tiempo porque algunos eventos se llenen.