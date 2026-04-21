01.05.2026 / CULTURA · ENTRETENIMIENTO

Feria del Libro 2026 el fin de semana largo: horarios, precios y programación

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires sigue en La Rural hasta el 11 de mayo, con especial programación este fin de semana largo.


La Feria del Libro de Buenos Aires funcionará este fin de semana largo con los siguientes horarios: viernes 1 de mayo (feriado) de 13 a 22 horas; sábado 2 y domingo 3, también de 13 a 22 horas. Durante los días de semana (fuera del feriado), el horario es de 14 a 22 horas.

El evento se desarrolla en La Rural, con tres accesos: Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe 4201 (Plaza Italia). Se recomienda verificar la programación específica en la página de la Feria en antes de ir, porque los eventos cambian de horario.

Entrada: precios y entradas gratuitas

La entrada general cuesta $12.000 los viernes, sábados, domingos y feriados (como este fin de semana largo). De lunes a jueves cuesta $8.000. No hay que comprar online; se vende en los accesos de La Rural.

Sin embargo, hay categorías que entran sin pagar:

- Menores de 12 años acompañados de un adulto.
- Docentes (presentando recibo de sueldo o comprobante).
- Personas con discapacidad (presentando certificado).
- Estudiantes, jubilados y pensionados (de lunes a viernes, excepto feriados; presentando libreta o comprobante).
- Todos los días de lunes a jueves a partir de las 20 horas (con excepción del 11 de mayo, que es lunes pero cierre de feria).

Beneficios de la entrada: dos ventajas importantes

Cuando comprás tu entrada (online o presencial), recibís dos beneficios: un "chequelibro" de $12.000 válido en librerías adheridas después de que termine la feria (hasta 90 días), y cupones por el monto que gastaste en la entrada, para gastar en todos los stands de libros dentro de la misma feria.

Programación destacada del fin de semana largo

- Viernes 1 de mayo.

La jornada se abre con Bernardo Stamateas presentando su libro Narcisistas. A lo largo del día hay conversatorios sobre fanfiction, un debate sobre la economía de la dictadura, una charla sobre inteligencia artificial, y presentaciones de Felipe Pigna con su libro 76, Leonardo Padura con Morir en la Arena, y cerramientos de actividades con Guillermo Schavelzon sobre el oficio de crear y vender libros.

- Sábado 2 de mayo.

El sábado es particularmente denso. Ludovica Squirru Dari presenta el Horóscopo chino 2026; hay un debate sobre "Vargas Llosa: literatura y política"; Arturo Pérez-Reverte llega con Misión en París; y se discute fantasía desde Tolkien a Sarah J. Maas. A las 17:30 se entrega el Premio de la Crítica de la Fundación El Libro. Por la noche, Eduardo Sacheri presenta Qué quedará de nosotros.

Domingo 3 de mayo.

El cierre reúne charlas sobre Han Kang y Borges, presentaciones de El balcón ilustrado de Tomi Müller (con Victor Hugo Morales), y un panel sobre inteligencia artificial y escritura a las 19 horas.

¿Qué tiene que saber antes de ir?

La feria es grande y la programación es extensa. Entrar sin plan significa perderse.

Antes de ir: revisá la web oficial y elegí dos o tres actividades que realmente te interesen, porque es imposible verlo todo. Los stands de librerías ocupan la mayor parte del espacio, así que si tu idea es simplemente curiosear y comprar libros, tenés libertad total. Si querés asistir a presentaciones específicas, llegá con tiempo porque algunos eventos se llenen.
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