Zona Fría: entre las provincias más afectadas por el proyecto oficialista, cinco están gobernadas por aliados de Milei

En una maniobra que denota un tipo de lealtad ciega, los gobernadores de San Juan, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Salta impulsaron la alineación de parte de sus diputados con el proyecto depara, pese a que sus propias provincias podrían verse afectadas por la reducción de subsidios al gas natural.. En el resto de las zonas incorporadas en 2021, el subsidio quedaría restringido a usuarios considerados vulnerables.Según datos expuestos durante el debate parlamentario, alrededor de 1,6 millones de hogares podrían perder el descuento automático. Además, el beneficio dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a impactar únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, reduciendo todavía más el alcance de la asistencia estatal.Pese a la resistencia de algunos sectores, el oficialismo consiguió respaldo de bloques provinciales y gobernadores dialoguistasEntre quienes acompañaron la iniciativa aparecieron legisladores vinculados a mandatarios aliados comoEn Jujuy, la votación dejó expuesta una fuerte sintonía entre los diputados oficialistas con la estrategia de la Casa Rosada pese a que la provincia integra el esquema de regiones alcanzadas por el régimen. Los libertarios Bárbara Adreussi, Manuel Quintar y Alfredo González acompañaron el proyecto junto a María Inés Zigarán, de Provincias Unidas y cercana al gobernador Carlos Sadir, mientras Jorge Rizzotti y Guillermo Snopek estuvieron ausentes al momento de la definición.La situación de Salta también evidenció tensiones dentro del esquema de apoyos al Gobierno. Aunque el gobernador Gustavo Sáenz venía cuestionando el ajuste energético y los problemas de abastecimiento en el norte, parte de su espacio consiguió acordar con la Casa Rosada durante la previa de la sesión. “No podemos aceptar que hoy tengamos que estar mendigando algo que históricamente aportamos los salteños”, había reclamado días antes de acompañar el proyecto el gobernador salteño.En ese contexto, Córdoba y Santa Fe se transformaron en dos de las principales voces críticas frente al proyecto libertario. Martín Llaryora pidió públicamente a los legisladores cordobeses que rechazaran la reforma y advirtió que más de 688 mil usuarios podrían perder el beneficio automático. “El Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria”, sostuvo el mandatario cordobés, quien alertó que las boletas podrían aumentar entre un 42% y un 100% en plena temporada invernal. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro mostró una postura similar e instruyó a sus legisladores para votar contra el proyecto.Buenos AiresCórdobaSanta FeMendozaSan JuanSan LuisNeuquénRío NegroChubutSanta CruzLa PampaTierra del FuegoJujuySaltaLa Rioja