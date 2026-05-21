Estados Unidos imputó a Raúl Castro por homicidio por un hecho de hace tres décadas

El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos acusó al expresidente de Cuba Raúl Castro de homicidio, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas ocurrido en 1996, lo que fue interpretado por el gobierno cubano como una excusa para justificar una ofensiva contra la isla.La imputación se realizó ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida. El fiscal general interino Todd Blanche hizo el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de la comunidad cubana en el exilio, y sostuvo que la medida demuestra que Estados Unidos "no olvida a sus ciudadanos". "Tampoco olvidamos a las familias, a los seres queridos y a los amigos que han cargado con el dolor y la pena durante 30 años", afirmó el fiscal tras enumerar los cargos imputados a Castro.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó las acusaciones en un posteo de X. "Estados Unidos miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996", afirmó, y agregó que "se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba". "Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones", subrayó.Hace 30 años, Cuba derribó dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate y dejó un saldo de cuatro personas muertas. La agrupación se había fundado en 1991, estaba compuesta por aviadores cubano-estadounidenses que ayudaban a balseros que cruzaban de la isla hasta Florida y tenía como objetivo "apoyar los esfuerzos del pueblo cubano a liberarse de la dictadura a través del uso de la no violencia", según su sitio web.Hermanos al Rescate justificaba las incursiones en el espacio aéreo de Cuba y los definía como "actos de resistencia legítima contra el gobierno". El día del ataque viajaba en una tercera avioneta el líder de la organización, José Basulto, quien logró escapar. Estados Unidos acusó a Cuba de abatir las avionetas en aguas internacionales, de manera similar a cómo Israel abordó la flotilla Global Sumud en el Mar Mediterráneo y secuestró a 175 activistas.La denuncia tuvo lugar el mismo día que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció al "pueblo cubano" una "nueva relación" con Estados Unidos. "El presidente (Donald) Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", aclaró el funcionario en X.El video tiene como marco el 20 de mayo, fecha en la que históricamente se conmemora la proclamación de la República de Cuba en 1902. Rubio también acusó al gobierno cubano de corrupción y lo responsabilizó por las consecuencias del bloqueo petrolero que Estados Unidos le impuso a la isla tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para juzgarlo por narcoterrorismo ante un tribunal estadounidense. "La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares", opinó el funcionario de Trump, y criticó el conglomerado empresarial militar GAESA fundado por Raúl Castro.