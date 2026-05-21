Milei recibió a Adorni en Olivos: "monitoreo de gestión" para disimular la crisis

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves un desayuno de trabajo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos al que presentaron como un “repaso de gestión”, aunque el objetivo de la reunión es enviar señales de estabilidad y respaldo al funcionario que está bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y que todavía no presentó ante la Oficina de Anticorrupción su declaración jurada patrimonial.La foto entre ambos se produce apenas horas después de que Patricia Bullrich adelantara su propia declaración jurada ante el organismo y el Senado, una maniobra que públicamente fue leída como una presión directa sobre Adorni para que avance con la documentación pendiente. La ex ministra ya había reclamado públicamente que el funcionario la presentara “de inmediato” para evitar seguir afectando a la administración libertaria.Mientras desde la Casa Rosada intentan mostrar normalidad institucional, el jefe de Gabinete mantiene una agenda pública cada vez más reducida junto a dificultades para reaparecer junto a distintos funcionarios del gabinete nacional. En paralelo, dirigentes oficialistas comenzaron a deslizar que la presentación patrimonial podría concretarse “antes del Mundial”, aunque sin precisiones sobre la fecha exacta.El ministro del Interior, Diego Santilli, también salió esta semana a respaldar al funcionario y aseguró que la declaración jurada será presentada “en estos días” y “en tiempo y forma”. Sin embargo, el vencimiento original ya fue prorrogado por el Gobierno hasta el 31 de julio, una decisión que en Balcarce 50 intentan desvincular del caso puntual de Adorni pese a las sospechas internas y opositoras.En ese sentido, la causa judicial entró en una etapa más delicada tras la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el organismo técnico de la Procuración que ya comenzó a revisar documentación remitida por el fiscal Gerardo Pollicita. El objetivo es determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por Adorni desde su desembarco en el Gobierno, un escenario que podría derivar en nuevos requerimientos judiciales si aparecen inconsistencias en el análisis contable.