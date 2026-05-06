21.05.2026 / INTERNACIONALES HIDROVIA

Marco Rubio recibió una alerta por la licitación de la hidrovía de Milei

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió una carta del congresista republicano Brian Mast en la que advierte sobre la influencia china en la licitación de la Hidrovía Paraná impulsada por el gobierno de Javier Milei