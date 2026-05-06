El alcalde de Nueva York garantizará entradas al Mundial en U$S 50 para residentes

El alcalde Zohran Kwame Mamdani aseguró el jueves 1.000 entradas a la Copa del Mundo 2026 para residentes de Nueva York a $50 por asiento, incluyendo transporte gratuito de ida y vuelta a MetLife Stadium. El anuncio se realizó en Little Senegal, rodeado de líderes comunitarios africanos y funcionarios electos. El programa cubre cinco partidos de fase de grupos y dos partidos de eliminatoria directa, con aproximadamente 150 entradas asignadas por partido."Una Copa del Mundo viene a nuestro patio y queremos asegurar que los neoyorquinos de clase trabajadora tengan la oportunidad de ser parte de esto", afirmó Mamdani. "Nos sentamos con el Comité Anfitrión para asegurar que este torneo pertenezca a la gente que hace que esta ciudad sea lo que es".Las inscripciones abren el lunes 25 de mayo a las 10 a.m. en www.regnyctix.com y cierran el sábado 30 de mayo a la medianoche. Los residentes de la Ciudad de Nueva York mayores de 15 años pueden participar en el sorteo una vez por día, con un límite de 50.000 solicitudes diarias. Los ganadores serán notificados el miércoles 3 de junio y podrán comprar hasta dos entradas cada uno.Para evitar la reventa, los boletos no serán transferibles y se distribuirán directamente a los ganadores en el lugar de embarque oficial el día de cada partido. El transporte desde el punto de recogida en Nueva York hasta el MetLife Stadium en Nueva Jersey está incluido gratuitamente.La Copa del Mundo 2026 será la primera en jugarse en tres países simultáneamente: Estados Unidos, Canadá y México. El torneo comienza el 11 de junio y Nueva York será una de las ciudades sedes principales, con partidos en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey. El programa de Mamdani representa un esfuerzo por garantizar que los trabajadores de servicios, conductores y residentes de barrios como el Bronx, Queens y Brooklyn tengan acceso a los partidos sin costos prohibitivos."Un nene en el Bronx, un guardián de seguridad en Queens, un trabajador de restaurante en Brooklyn o Staten Island van a entrar al estadio este verano porque su ciudad luchó para que estuvieran ahí", declaró Maya Handa, la coordinadora de la Copa del Mundo para Nueva York.El jugador de la selección de Estados Unidos Tim Weah, del Paris Saint-Germain, asistió a la conferencia de prensa junto a su compañero de equipo Mark McKenzie. "Creo que esta oportunidad es muy saludable para la comunidad y para Nueva York en general", afirmó Weah en un comunicado. "Como atletas, es importante tener voz. Somos los pilares de esta comunidad y líderes de la próxima generación".Residentes de la Ciudad de Nueva York mayores de 15 años. Deberán demostrar que viven en la ciudad al momento de comprar las entradas.Las entradas cuestan U$S50 por boleto, con transporte gratuito de ida y vuelta desde Nueva York hasta MetLife Stadium incluido. El máximo de compra es dos entradas por ganador.Cinco partidos de fase de grupos y dos partidos de eliminatoria directa (rondas de 32 y 16). El programa no incluye acceso a la final de la Copa del Mundo, programada para el 19 de julio.