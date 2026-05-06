Aerolíneas presentó el avión de la Selección para el Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas presentó oficialmente el nuevo avión ploteado de la Selección argentina que acompañará al equipo nacional durante el Mundial 2026. La aeronave, que fue mostrada en el Aeroparque Jorge Newbery, está decorada con imágenes de Lionel Messi y distintos guiños al campeonato obtenido en Qatar 2022.La compañía aérea definió al modelo como “el avión más argentino del mundo” y lo incorporó como parte de las acciones vinculadas a la defensa del vínculo histórico entre Aerolíneas y la Selección campeona del mundo.El diseño exterior del avión incluye una gigantografía de Lionel Messi junto a otros jugadores del plantel dirigido por Lionel Scaloni. También aparecen referencias visuales a la tercera estrella conseguida en Qatar y distintos elementos vinculados a la identidad reciente de la Selección argentina.Uno de los detalles que más llamó la atención en redes sociales fue la inscripción con las tres estrellas visibles sobre el fuselaje, además de frases y elementos gráficos asociados al ciclo campeón del mundo.El avión también contiene guiños especiales dedicados a Messi y una disposición estética pensada para que pueda ser identificada fácilmente tanto en pistas como en transmisiones televisivas.Aerolíneas Argentinas mantiene desde hace años una asociación institucional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y suele acompañar las competencias internacionales del seleccionado nacional.Durante el Mundial de Qatar 2022, la empresa estatal tuvo una fuerte presencia simbólica en la cobertura del torneo y luego realizó múltiples campañas vinculadas al título obtenido por el equipo de Lionel Scaloni.La presentación del nuevo avión ocurre además en la previa de una nueva Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.La presencia de Lionel Messi en el diseño volvió a alimentar las expectativas sobre una posible participación del capitán argentino en el Mundial. En los próximos días, el director técnico Lionel Scaloni presentará la lista de jugadores convocados para el Mundial.