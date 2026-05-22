Milei buscó congraciarse con el sector agro y anunció más bajas en las retenciones a la exportación de trigo, cebada y soja

Javier Milei anunció este jueves una nueva baja en los derechos de exportación del trigo, la cebada y la soja hasta el 2028, y también retenciones que “irán a cero” para la industria automotriz, petroquímica y maquinarias, al menos por un año. Lo hizo durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde estuvo acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo; de Interior, Diego Santilli, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.Fue allí que el Presidente dijo que, en el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará "del 7,5% al 5,5% a partir de junio" próximo, y “a partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos", condicionó. "No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027: a la industria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero", precisó el mandatario.En este sentido, afirmó que se seguirán "bajando retenciones" y "achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde", para que “se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad". Milei insistió con que "los impuestos son un robo" y que "nadie los paga por gusto", por lo cual “nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos". No obstante, advirtió que para hacerlo "de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico". En ese sentido, dijo “el equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias”.Para congraciarse todavía más con su selecto auditorio, el Presidente manifestó que "es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas", considerando que "no se trató de un mero descuido ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo". En la misma línea, dijo que se trató de "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".