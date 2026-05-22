El sector del neumático en crisis: Pirelli suspenderá su producción ante la falta de demanda

La fábrica de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción en su planta de Merlo, provincia de Buenos Aires, durante el próximo fin de semana largo ante la fuerte caída de ventas y la menor actividad de la industria automotriz.La paralización de las tareas comenzará este domingo 24 y la actividad se reanudará recién el martes 26, lo que afectará a los tres turnos habituales de la fábrica. A pesar del freno temporal, la firma garantizará el pago total de los salarios a la plantilla de 650 trabajadores, bajo un acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).La decisión empresarial surgió tras el recorte de producción en la terminal automotriz Stellantis, ubicada en El Palomar, donde se fabrican los modelos Peugeot 208 y 2008. Esta planta reducirá sus operaciones de dos turnos a uno y abrirá un esquema de retiros voluntarios debido a la baja del consumo interno y una contracción del 37,1% en las exportaciones de vehículos a Brasil.El freno de actividades ilustra la crisis estructural que atraviesa el sector de cubiertas en el país, donde el 75% de las unidades comercializadas proviene del exterior. Actualmente, Pirelli fabrica un promedio diario de entre 3.500 y 4.000 neumáticos, una cifra alejada de los 18.000 que producía en 2013, en un contexto contractivo que ya sumó 700 despidos desde el año 2023.La medida encendió las alarmas en el ámbito industrial debido al reciente antecedente de Fate, la única firma fabricante de neumáticos de capitales nacionales con más de 80 años de trayectoria en el mercado local. Dicha empresa concretó el cierre definitivo de su planta de San Fernando en febrero pasado y dejó a más de 900 empleados sin trabajo.