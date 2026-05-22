Martín Menem agitó la interna libertaria y pidió "respetar" la palabra de Milei: "Habla el Presidente y es sagrado"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, enfrentó las especulaciones sobre la feroz interna digital que sacude al oficialismo. En una tensa entrevista televisiva, el legislador riojano intentó desactivar los rumores de ruptura, minimizó las acusaciones de los sectores más duros del entorno presidencial y pidió cordura a la tropa libertaria. La charla levantó temperatura cuando Luis Majul le exhibió en pantalla un tuit en el que se sugería que el cierre de una cuenta anónima en la red social X, que le adjudican a Menem, confirmaba que efectivamente pertenecía al titular de la Cámara Baja.Al respecto, el titular de Diputados no ocultó su fastidio ante la consulta. "Qué sé yo, si no tengo un carajo que ver con el tema. Y el Presidente habló, y habla el Presidente y es sagrado", retrucó de forma tajante, buscando dar por cerrado el asunto. Para poner en valor la mesa chica fundacional de La Libertad Avanza (LLA), el riojano recordó los inicios del espacio. "Somos cuatro personas que empezamos hace mucho, hicimos un recorrido meteórico, nos bancamos muchísimas cosas... habla el Presidente y se termina la discusión", insistió.El conductor del programa redobló la apuesta al traer a la mesa las declaraciones del streamer e influyente tuitero oficialista conocido como "Gordo Dan", quien había deslizado en sus canales digitales que ciertos sectores le estaban "mintiendo" al mandatario nacional. Menem fue categórico al defender la lucidez de Javier Milei y el valor de su propia gestión legislativa. "¿Usted cree que después de lo que dijo el Presidente... después del trabajo que hicimos en la Cámara de Diputados? Lo subestiman al Presidente, porque sería decir que está avalando a alguien que le miente", contraatacó.Apelando a una metáfora deportiva para graficar cómo debe ordenarse la coalición de gobierno ante las disputas en las redes sociales, el diputado dejó un mensaje con tono de advertencia para el ala digital del movimiento. "Soy de quienes creen, como bien futbolero, que si hay alguna diferencia se habla en el vestuario, porque todo esto genera todo tipo de especulaciones que no deberían haber ocurrido", concluyó Menem de manera crítica, marcando su distancia con el barro virtual de las plataformas de comunicación.