22.05.2026 / ENCUESTA

Malas noticias para el Gobierno: según un informe si las elecciones fueran hoy, Milei quedaría relegado

Un relevamiento privado muestra que el oficialismo sigue perdiendo influencia sobre el electorado nacional, cuya principal preocupación es la caída de los ingresos personales y familiares.



Si bien ganaría una elección primaria por muy escaso margen, Javier Milei perdería un eventual balotaje si las presidenciales fueran inminentes; además, La Libertad Avanza (LLA) ya no aparece como la principal fuerza política, superada por el peronismo. 

Así lo revela una reciente encuesta realizada entre el 2 y el 10 de mayo últimos por Proyección Consultores, cuyos resultados muestran que, ante la pregunta “Si hoy hubiera elecciones nacionales, ¿a qué espacio elegiría?”, un 36% se inclinaría por Fuerza Patria y un 32,3% por por LLA; mucho más atrás aparecen el PRO (6,7%), el Frente de Izquierda (5,6%) y Provincias Unidas (2,9%).



No obstante, al ponerles nombres propios a la eventuales candidaturas a presidente, Milei sigue siendo la figura preferida por al menos un tercio de la población, con un 33,5% de intención de voto a presidente; con un virtual empate técnico con Axel Kicillof, con 33,1% de intención, seguidos por Myriam Bregman (8,4%) y Maximiliano Pullaro (3,1%).



Hipotéticamente, esos guarismos implican un escenario de balotaje y una mala noticia para el oficialismo libertario: el gobernador bonaerense e hipotético candidato peronista reuniría un 41,7% de los votos contra el 39,4% del actual Presidente. El 16,5% de los encuestados se inclinaría por voto en blanco o anulado.



El trabajo midió también los temas que más preocupan a los argentinos, con uno preponderante que al mismo tiempo explica el porqué de la fuerte caída de la simpatía popular por la gestión libertaria: el desplome del poder de compra de la población, incluso entre quienes aún tienen empleo.

En efecto, el 49,9% de los encuestados por Proyección aseguró que tiene temor por "los bajos ingresos personales / familiares", apareciendo como la principal preocupación, seguida por la “la inseguridad / el delito” (40,1%), “la inflación / los precios” (35,5%), “la corrupción política” (34,6%), “perder el empleo / el desempleo” (23,9%) y “el funcionamiento de la Justicia” (22,1%), además de la calidad de la educación y la salud públicas y las dificultades que se presentan a la hora de acceder a una vivienda.

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