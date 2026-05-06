Peritaje confirma que Novelli escribió acuerdo de 5 millones por apoyo de Milei a $LIBRA

El 11 de febrero de 2025, Mauricio Novelli escribió en el block de notas de su iPhone un texto que detalla un esquema de pagos. El documento, redactado en inglés, comenzaba con "Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.", refiriéndose a Hayden Davis, fundador de Kelsier Ventures y creador de $LIBRA.Luego, desglosaba tres montos: 1,5 millones de dólares como adelanto en tokens o efectivo; otros 1,5 millones por un tuit de Milei anunciando a Davis como su asesor; y 2 millones más por un contrato firmado en persona con el presidente para "asesoría en blockchain e inteligencia artificial" que incluiría revisión con Karina Milei.El total coincidía exactamente con las transferencias que posteriormente rastreó la Secretaría para la Investigación Financiera: 5.780.546 dólares en criptomonedas enviadas por Davis a través de intermediarios hacia Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy entre el 30 de enero y el 21 de febrero de 2025.El fiscal federal Eduardo Taiano había solicitado al DATIP que analizara si el documento había sido originado en el celular de Novelli y si había sido enviado a terceros. El informe confirmó lo primero pero no pudo determinar lo segundo. Sin embargo, el análisis técnico fue concluyente: las imágenes no eran capturas manuales, sino artefactos generados automáticamente por el sistema operativo iOS "a partir de la interacción del usuario con aplicaciones del dispositivo".Los metadatos de creación, acceso, modificación y cambio tenían la misma marca de tiempo, una característica que indica que fue el propio iOS el que las generó.Hasta ahora, los analistas han señalado que lo relevante del hallazgo no es solo que el documento exista, sino que fue creado tres días antes del lanzamiento del 14 de febrero a las 19:01. En ese momento, Milei publicó en X el código de acceso a $LIBRA - un contrato de 44 caracteres alfanuméricos - acompañado de un mensaje que presentaba el token como un vehículo para financiar pequeñas empresas argentinas.En apenas cuatro horas, el precio de $LIBRA saltó de 0,01 dólares a casi 5 dólares; luego colapsó por debajo de 1 dólar. Un grupo reducido de operadores, según investigaciones paralelas, habría retirado aproximadamente 100 millones de dólares, mientras más de 44.000 inversores sufrieron pérdidas totales superiores a 280 millones de dólares.El peritaje también reveló que Milei y Novelli intercambiaron al menos 7 llamados el 14 de febrero y hablaron un total de 13 minutos y 10 segundos, cifra que se interrumpió en los minutos exactos del tuit presidencial pero se reanudó inmediatamente después. Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, participó en otras 6 llamadas con Novelli el mismo día.La investigación ha establecido que Novelli y Milei se conocían desde hace años. El presidente dictó clases en la academia de Novelli en 2021 y promocionó otras criptomonedas fraudulentas, como $VULC. Fue Novelli quien vinculó a Milei con Davis tras el Tech Forum de octubre de 2024. El 30 de enero de 2025, una semana antes del lanzamiento de $LIBRA, Davis ingresó a la Casa Rosada y se reunió con el presidente.Milei publicó posteriormente una foto conjunta con Davis, describiéndolo como su asesor en blockchain e inteligencia artificial. Ese mismo día, Davis realizó dos transferencias de 507.500 dólares cada una, que posteriormente llegaron a Novelli y Terrones Godoy a través del intermediario Orlando Mellino, un jubilado con domicilio en un lugar inexistente en Tigre.El colombiano Camilo Rodríguez Blanco, a cargo de una financiera cripto especializada en conversión de tokens por efectivo, jugó un papel clave en la operatoria. Rodríguez Blanco realizó tres movimientos significativos hacia una dirección de Ethereum compartida por Novelli y Terrones Godoy: uno el 3 de diciembre de 2024 por 180.000 dólares; otro el 17 de enero por 35.000 dólares; y el más notable, el 4 de febrero por 695.990 dólares, apenas diez días antes del lanzamiento.Ese 4 de febrero, Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez. Tres días después del colapso de $LIBRA, el 17 de febrero, la madre y la hermana de Novelli vaciaron esas cajas. Rodríguez Blanco además operó con $LIBRA segundos antes del tuit de Milei, lo que sugiere acceso a información privilegiada.El documento del DATIP señaló que los fondos remitidos el 4 de febrero "podían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos" y que la intermediación de Rodríguez Blanco "facilitó la salida de efectivo para evitar el rastreo en la blockchain, considerando las coincidencias temporales con la apertura de las cajas de seguridad".A más de un año de iniciada la causa, un aspecto que llama la atención es que ninguno de los principales investigados ha sido citado a declaración indagatoria. Milei no ha sido formalmente imputado ni designó abogados defensores en el expediente. Novelli tampoco ha sido indagado, a pesar de ser señalado como el nexo operativo clave.El fiscal Taiano sigue bajo presión tanto de las querellas como de los abogados de los imputados: estos últimos han impugnado la integridad del peritaje, argumentando que hubo "accesos indebidos" y que los medios publicaron contenido del peritaje antes de que los defensores tuvieran acceso. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques presentó un escrito similar solicitando la nulidad absoluta del peritaje.En enero de 2026, la Cámara Federal confirmó embargos sobre bienes de Novelli, Davis, Rodríguez Blanco, Morales (ex asesor de la CNV) y otros, pero elevó los montos, reafirmando la sospecha de que los fondos circularon en mayor escala que lo declarado inicialmente.La investigación también detectó un patrón anterior. La comisión investigadora legislativa reveló en octubre de 2025 que Milei promocionó otro token, $KIP, de la misma empresa Kip Protocol (liderada por Julian Peh, quien también participó en $LIBRA) el 9 de diciembre de 2024, dos meses antes. El esquema era idéntico: suba exponencial seguida de colapso, operadores privilegiados que ganan millones mientras inversores retail pierden todo.Milei ha sostenido públicamente que no conocía los detalles de $LIBRA y que simplemente compartió un código de un proyecto privado. Sin embargo, los registros de llamadas, mensajes y el documento encontrado en el celular de Novelli contradicen este relato. El 17 de febrero, cuando el presidente intentó distanciarse del proyecto, Hayden Davis publicó un comunicado afirmando que Milei "inicialmente respaldó y promovió activamente" el proyecto y que posteriormente incumplió "compromisos previos". Davis se ofreció en ese momento a reinvertir los 100 millones de dólares que había retirado si Milei mantenía su apoyo público.El peritaje del DATIP confirma que Mauricio Novelli redactó en su celular el 11 de febrero un documento detallando un acuerdo de 5 millones de dólares por respaldo presidencial a $LIBRA. La prueba técnica establece que Novelli interactuó directamente con la nota (la abrió, editó o modificó), aunque el peritaje no pudo determinar si la envió a terceros porque el contenido fue posteriormente sobrescrito en las áreas de almacenamiento. El documento coincide cronológicamente con el lanzamiento del 14 de febrero y con las transferencias de fondos rastreadas tres días después.Hasta el momento, ni Novelli ni Milei han sido citados a declaración indagatoria, a pesar de meses de investigación. El fiscal Eduardo Taiano ha avanzado con medidas de prueba como peritajes, análisis de transferencias y embargos, pero no ha culminado la acusación formal. Fuentes judiciales sugieren que esto responde tanto a complejidades legales derivadas de la naturaleza de los criptoactivos como a presiones políticas: Novelli y su equipo de abogados han cuestionado la validez del peritaje, argumentando accesos indebidos a la información, mientras que el ministerio de Justicia ha pedido su nulidad.Un "pump and dump" (bombeo y descarga) es una estafa donde se dispara artificialmente el precio de un activo con publicidad falsa o exagerada, y los operadores privilegiados venden antes del colapso inevitable. En $LIBRA, se investiga específicamente si existió un acuerdo de soborno (pagos directos a Milei y su entorno) para obtener el respaldo presidencial que generaría la confianza necesaria para el bombeo. El documento encontrado en Novelli sugiere que hubo pacto expreso, no solo especulación oportunista. Si se prueba, elevaría los cargos de fraude a tráfico de influencias y corrupción de funcionarios públicos.