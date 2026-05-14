14.05.2026 / ADORNI GATE

¿Casualidad?: el abogado que defiende a Adorni, también representa a la familia del jubilado que recibió un millón de U$S por $LIBRA

Matías Ledesma representa a Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y también ejerce la defensa de Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino, quien recibió dinero por parte de Hayden Davis.



El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares del creador de la criptomoneda $LIBRA, según informó el diario La Nación.

En tanto, el letrado Matías Ledesma representa a Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y también ejerce la defensa de Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino -el jubilado de 75 años involucrado en la investigación por la ruta del dinero vinculada al caso $LIBRA-.

La información que trascendió fue que Orlando Mellino recibió y giró a una cuenta desconocida más de un millón de dólares digitales tras una reunión entre Hayden Davis y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia analiza movimientos financieros y transferencias relacionadas con el caso, mientras intenta reconstruir el recorrido de los fondos vinculados al empresario Hayden Davis.

La Nación sostuvo además que Ledesma también representa a integrantes de la familia Mellino en otro expediente judicial por presunto contrabando, lo que generó un nuevo foco de atención sobre las conexiones entre ambas causas. La investigación sobre Adorni revisa gastos, préstamos, viajes y movimientos patrimoniales para determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y su evolución económica.

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