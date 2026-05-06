25 de Mayo: qué pasó en la Semana de Mayo y cuándo es el feriado

La Semana de Mayo fue el período de acontecimientos políticos que ocurrió entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 en el entonces Virreinato del Río de la Plata

El 25 de Mayo se celebra en Argentina el Día de la Patria, una fecha que recuerda la Revolución de Mayo de 1810 y la creación de la Primera Junta de gobierno en Buenos Aires. Ese proceso marcó el comienzo del camino hacia la independencia argentina y se convirtió en una de las efemérides centrales de la historia nacional.. Durante esos días, distintos sectores políticos y sociales debatieron el futuro del gobierno local tras la caída de la monarquía española frente a las tropas napoleónicas.El 25 de mayo de 1810 se conformó la Primera Junta, integrada por Cornelio Saavedra como presidente y otros dirigentes como Mariano Moreno y Manuel Belgrano. A partir de ese momento comenzó un proceso político que desembocaría años más tarde en la declaración de independencia de 1816.La Semana de Mayo comenzó formalmente el 18 de mayo de 1810, cuando se conoció en Buenos Aires la caída de la Junta Central de Sevilla, uno de los últimos órganos de autoridad española.En los días siguientes hubo reuniones políticas, debates en el Cabildo y movilizaciones populares frente a la plaza principal de Buenos Aires. El 22 de mayo se realizó un Cabildo Abierto para discutir si el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros debía continuar en el poder.Finalmente, el 25 de mayo el Cabildo aceptó la conformación de un nuevo gobierno criollo: la Primera Junta. Ese hecho es considerado el nacimiento político de la Argentina moderna.El 25 de Mayo se conoce como Día de la Patria porque simboliza el inicio de un gobierno propio en el territorio del Río de la Plata. Aunque la independencia formal se declaró recién el 9 de julio de 1816, la Revolución de Mayo representó el primer gran paso hacia la ruptura con España.Cada año la fecha se conmemora con actos oficiales, celebraciones escolares, desfiles y actividades culturales en distintos puntos del país. También es tradicional compartir comidas típicas como locro, empanadas y pastelitos.El 25 de Mayo es un feriado nacional inamovible en Argentina. En 2026 cae lunes, por lo que genera un fin de semana largo de tres días.El calendario oficial argentino incluye esta fecha dentro de las celebraciones patrias obligatorias. Por eso no puede trasladarse a otro día con fines turísticos.El Cabildo de Buenos Aires fue el edificio institucional donde se desarrollaron muchas de las discusiones políticas de mayo de 1810. Allí se realizó el Cabildo Abierto del 22 de mayo y se tomaron las decisiones que derivaron en la creación de la Primera Junta.Actualmente el edificio histórico funciona como museo y es uno de los símbolos más reconocidos de la Revolución de Mayo. Cabildo de Buenos AiresSe celebra la Revolución de Mayo de 1810 y la formación del Primer Gobierno Patrio, considerado el inicio del proceso de independencia argentina.Fue el conjunto de acontecimientos políticos ocurridos entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, que terminaron con la creación de la Primera Junta.Sí. El 25 de Mayo es un feriado nacional inamovible en Argentina y forma parte de las principales fechas patrias del país.Entre sus integrantes estuvieron Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Juan José Paso.