11.05.2026 / HIMNO NACIONAL

Día del Himno Nacional Argentino: por qué se celebra el 11 de mayo

Cada 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino, una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional. La efeméride recuerda la aprobación oficial de la canción patria por parte de la Asamblea del Año XIII en 1813. La obra fue escrita por Vicente López y Planes y compuesta musicalmente por Blas Parera.


El Día del Himno Nacional Argentino se celebra cada 11 de mayo en conmemoración de la fecha en la que la Asamblea del Año XIII aprobó oficialmente la canción patria en 1813. Se trata de una de las efemérides más importantes del calendario argentino y forma parte de los símbolos nacionales junto a la bandera y el escudo.

La letra del Himno Nacional Argentino fue escrita por Vicente López y Planes, mientras que la música estuvo a cargo del compositor español Blas Parera. La canción surgió en pleno proceso de independencia y buscaba expresar el clima revolucionario de la época y el deseo de emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Según registros históricos oficiales, la primera interpretación pública se realizó en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, una de las figuras más reconocidas de la sociedad porteña de comienzos del siglo XIX. Con el paso de los años, el himno tuvo modificaciones y adaptaciones hasta llegar a la versión oficial que se utiliza en la actualidad.

Cómo nació el Himno Nacional Argentino

La creación del himno estuvo vinculada al contexto político y militar posterior a la Revolución de Mayo de 1810. En aquellos años, las Provincias Unidas atravesaban enfrentamientos con la corona española y buscaban consolidar un sentimiento de identidad común.

La Asamblea del Año XIII decidió impulsar una canción patriótica que representara el espíritu independentista. Vicente López y Planes redactó la letra y Blas Parera compuso la música poco tiempo después. La obra original tenía un tono fuertemente político y revolucionario, con referencias directas a la lucha contra España.

Con el tiempo, algunas estrofas dejaron de interpretarse para evitar tensiones diplomáticas con España y se consolidó una versión más breve y protocolar.

Qué dice la versión oficial del himno

La versión oficial del Himno Nacional Argentino que se canta actualmente corresponde únicamente a algunas estrofas y al coro original. Esa adaptación fue establecida formalmente en el siglo XX y es la que se utiliza en actos escolares, ceremonias oficiales y eventos deportivos internacionales.

El himno suele interpretarse en fechas patrias como el 25 de Mayo, el 9 de Julio y el 20 de Junio, además de actos institucionales y escolares en todo el país.

Por qué el 11 de mayo es una fecha patria importante

El 11 de mayo quedó incorporado al calendario de efemérides argentinas porque marca la aprobación formal del Himno Nacional Argentino por parte de la Asamblea del Año XIII. La fecha busca recordar no solo la canción patria, sino también el contexto histórico de construcción de la identidad nacional.

En escuelas y organismos públicos de todo el país suelen realizarse actos, interpretaciones musicales y actividades educativas vinculadas a la historia del himno y de la independencia argentina.

¿Por qué se celebra el Día del Himno Nacional Argentino el 11 de mayo?

Porque el 11 de mayo de 1813 la Asamblea del Año XIII aprobó oficialmente la canción patriótica que luego se convirtió en el Himno Nacional Argentino.

¿Quién escribió el Himno Nacional Argentino?

La letra fue escrita por Vicente López y Planes y la música fue compuesta por Blas Parera.

¿Cuál fue el primer lugar donde se cantó el himno?

La tradición histórica sostiene que la primera interpretación pública ocurrió en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, en Buenos Aires.
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Día del Himno Nacional Argentino: por qué se celebra el 11 de mayo y cuál es la historia de la canción patria creada en 1813.
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