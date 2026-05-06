11.05.2026 / HIMNO NACIONAL

Día del Himno Nacional Argentino: por qué se celebra el 11 de mayo

Cada 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino, una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional. La efeméride recuerda la aprobación oficial de la canción patria por parte de la Asamblea del Año XIII en 1813. La obra fue escrita por Vicente López y Planes y compuesta musicalmente por Blas Parera.