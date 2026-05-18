Le mintieron al Presidente: Gordo Dan desmintió la versión de Milei sobre Menem y endureció sus críticas

A contramano de la postura de Javier Milei y reavivando la interna del oficialismo, el streamer Daniel Parisini -alias Gordo Dan- consideró que la cuenta anónima de X "PeriodistaRufus" efectivamente pertenecía al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Le mintieron al Presidente”, sostuvo luego de que Milei negara públicamente la existencia de una maniobra interna y asegurara que todo había sido “prefabricado” para perjudicar a Menem.“Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado y no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente", recalcó el conductor de Carajo. Respecto a lo que mencionó Milei sobre que el cineasta Santiago Oría podría tener un video para explicar la supuesta operación, Dan respondió: "Sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Si se publica y tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas”.Sin embargo, Parisini tomó distancia de esa versión y recordó que, en un primer momento, desde el entorno del titular de Diputados habían adjudicado el episodio a un error de un community manager. Para el referente de Las Fuerzas del Cielo, la nueva explicación no guarda relación con la anterior y deja expuestas inconsistencias dentro del oficialismo.“Me parece que ya quedó todo al descubierto y nos sacamos las caretas. La gente ya sabe quién es quién. Vamos a ver qué hacen, yo creo simplemente que no se puede tomar de pelotuda a la gente”. arremetió el líder de la horda digital coordinada por Santiago Caputo.La controversia comenzó durante el fin de semana, cuando militantes libertarios vincularon la cuenta "PeriodistaRufus" con el entorno de Menem -alineado al karinismo- a partir de capturas, enlaces y registros digitales que, según denunciaron, conectaban el perfil con cuentas oficiales del dirigente riojano. Tras la difusión del material, la cuenta fue eliminada.El asesor presidencial Santiago Caputo se metió de lleno en la discusión y apuntó directamente contra el titular de la Cámara de Diputados. A través de sus redes sociales, sostuvo que borrar el perfil únicamente reforzaba las sospechas sobre la pertenencia de la cuenta y compartió publicaciones para exponer presuntas conexiones entre el usuario anónimo y el señalado.Mientras el conflicto escalaba, Javier Milei evitó inicialmente pronunciarse sobre la disputa interna. Recién días después, durante una entrevista televisiva, el Presidente defendió a Menem y aseguró que toda la polémica había sido “prefabricada” para generar un problema dentro del oficialismo.Previo al respaldo oficial, Caputo ya había bajado el tono de la confrontación en un posteo difundido desde su cuenta personal en el que remarcó que seguirá defendiendo el proyecto de Milei “del que sea". “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, expresó el asesor.