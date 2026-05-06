El Vaticano pidió perdón por su rol histórico en la esclavitud

reconoció que muchos cristianos participaron en prácticas que hoy son consideradas una grave violación de los derechos humanos

El mensaje se inscribe en una línea que el Vaticano viene desarrollando desde los últimos años, especialmente después de que la Santa Sede repudiara formalmente en 2023 la llamada “Doctrina del Descubrimiento”

El pontífice también llamó a combatir el racismo estructural y las desigualdades heredadas de la esclavitud