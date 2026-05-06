El Vaticano pidió perdón por su rol histórico en la esclavitud

El papa Leo XIV pidió perdón por el papel histórico que tuvo la Iglesia católica en la esclavitud y reconoció que muchos cristianos participaron en prácticas que hoy son consideradas una grave violación de los derechos humanos
. El mensaje fue enviado a una conferencia sobre justicia racial organizada en el Vaticano y retomó debates históricos sobre el vínculo entre colonialismo, evangelización y trata transatlántica de personas esclavizadas.
Según informó Associated Press
, el pontífice sostuvo que la Iglesia debe reconocer “los pecados de sus hijos” y asumir responsabilidades frente a las consecuencias históricas de la esclavitud y la discriminación racial.
El mensaje se inscribe en una línea que el Vaticano viene desarrollando desde los últimos años, especialmente después de que la Santa Sede repudiara formalmente en 2023 la llamada “Doctrina del Descubrimiento”
, utilizada durante siglos para justificar la colonización europea sobre pueblos indígenas de América y África.
Qué dijo el Papa sobre la esclavitud
Durante el mensaje, León XIV señaló que “muchos cristianos cometieron actos de injusticia y violencia contra poblaciones enteras”, y remarcó que la Iglesia debe trabajar para evitar que esos procesos históricos se repitan.
El pontífice también llamó a combatir el racismo estructural y las desigualdades heredadas de la esclavitud
, y sostuvo que la memoria histórica es una condición necesaria para construir sociedades más justas.
La declaración fue celebrada por organizaciones vinculadas a derechos humanos y comunidades afrodescendientes, que desde hace años reclaman un reconocimiento más explícito del rol de instituciones religiosas europeas en el comercio esclavista.
El debate histórico dentro del Vaticano
El vínculo entre la Iglesia católica y la esclavitud es objeto de debate desde hace décadas. Historiadores señalan que distintos sectores eclesiásticos tuvieron posiciones contradictorias a lo largo de los siglos: mientras algunos religiosos denunciaron el sistema esclavista, otros legitimaron o participaron de estructuras coloniales sostenidas sobre trabajo forzado.
En los últimos años, el Vaticano avanzó en distintos gestos simbólicos vinculados a revisar ese pasado. Uno de los más importantes fue el rechazo oficial a la “Doctrina del Descubrimiento”, una serie de principios jurídicos y religiosos usados por las potencias europeas para justificar la apropiación de territorios indígenas durante la expansión colonial.
El mensaje de León XIV profundiza esa línea y vuelve a colocar en discusión el rol histórico de las instituciones occidentales en los procesos de colonización y esclavitud.
¿Por qué pidió perdón el Papa?
El papa León XIV pidió perdón por la participación y tolerancia de sectores de la Iglesia católica en sistemas de esclavitud y colonialismo durante distintos períodos históricos.
¿Qué es la Doctrina del Descubrimiento?
Es un conjunto de principios políticos y religiosos utilizados por potencias europeas para justificar la conquista de territorios indígenas en América y África durante la expansión colonial.
¿El Vaticano ya había hecho declaraciones similares?
Sí. En 2023 la Santa Sede rechazó formalmente la Doctrina del Descubrimiento y en distintas ocasiones pidió revisar críticamente el papel histórico de la Iglesia en procesos coloniales.