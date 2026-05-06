25.05.2026 / FERIADOS 2026

Cuándo es el próximo feriado y cuántos días faltan para el finde largo

Junio tendrá dos feriados nacionales y un nuevo fin de semana largo que impactará en el turismo y la actividad laboral. También ya se conocen los feriados puente y las fechas inamovibles del resto de 2026.