Cuándo es el próximo feriado y cuántos días faltan para el finde largo

El feriado del 25 de Mayo marcó uno de los descansos más esperados del primer semestre, pero el calendario nacional todavía tiene varias fechas clave por delante. Después de la conmemoración de la Revolución de Mayo
, el próximo feriado nacional en Argentina será el martes 17 de junio, día en que se recuerda el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.
Sin embargo, el próximo fin de semana largo llegará pocos días después. El viernes 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, permitirá un descanso extendido para quienes puedan sumar el sábado y domingo.
De esta manera, junio volverá a convertirse en uno de los meses con más movimiento turístico del año, ya que muchas personas aprovechan los feriados para viajar o realizar escapadas cortas.
Cómo sigue el calendario de feriados 2026
Después de junio, el calendario nacional todavía incluye varios feriados inamovibles y trasladables. Entre los más importantes aparecen el 9 de Julio por el Día de la Independencia y el 17 de Agosto por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
También habrá nuevos fines de semana largos durante octubre y noviembre gracias a los feriados trasladables y turísticos definidos por el Gobierno nacional.
Según el cronograma oficial, los próximos feriados nacionales son:
17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
20 de junio: Día de la Bandera
9 de julio: Día de la Independencia
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Cuántos días faltan para el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo llegará con el feriado del 20 de junio. Para muchos trabajadores y estudiantes será una nueva oportunidad de descanso luego del movimiento turístico que generó el 25 de Mayo.
En distintos buscadores y redes sociales crecieron las consultas vinculadas a “cuándo es el próximo feriado”, “cuántos días faltan para el finde largo” y “feriados 2026 Argentina”, una tendencia habitual después de cada descanso nacional.
Qué pasa con los feriados puente en 2026
El Gobierno nacional también confirmó la continuidad de algunos feriados turísticos o puente para incentivar el turismo interno. Estas fechas suelen utilizarse para extender descansos y favorecer la actividad hotelera y gastronómica en distintos puntos del país.
Los feriados puente permiten conformar fines de semana largos incluso cuando la fecha patria cae cerca de un sábado o domingo.
¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?
El próximo feriado nacional será el 17 de junio de 2026, por el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?
El próximo fin de semana largo estará vinculado al feriado del 20 de junio por el Día de la Bandera.
¿Cuáles son los próximos feriados nacionales de 2026?
Entre los próximos feriados aparecen el 9 de Julio, el 17 de Agosto, el 12 de Octubre y el 20 de Noviembre.