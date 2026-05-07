Jubilados ANSES junio 2026: cuánto cobran con aumento, bono y aguinaldo

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en junio de 2026 un ingreso reforzado por la combinación de tres conceptos: el aumento mensual de haberes, el bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.El incremento se aplicará sobre todas las prestaciones previsionales, mientras que el bono seguirá concentrado principalmente en quienes cobran la jubilación mínima. Además, el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará junto con los haberes mensuales según el cronograma oficial de pagos.Con la actualización prevista para junio, la jubilación mínima tendrá un nuevo aumento definido por la fórmula de movilidad vigente. A ese monto se le sumará el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional y el aguinaldo calculado sobre el mejor haber del semestre.De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima recibirán uno de los ingresos más altos del año debido a la acumulación de estos tres conceptos.El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre y debe pagarse antes del 30 de junio, aunque la legislación permite un margen adicional de hasta cuatro días hábiles.El medio aguinaldo de junio se depositará junto con los haberes mensuales de ANSES. No habrá una fecha separada de cobro, ya que el organismo previsional lo incluirá automáticamente en la liquidación correspondiente.El cronograma de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como ocurre habitualmente con jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.ANSES ya difundió el cronograma de pagos para jubilados y pensionados durante junio de 2026. Las fechas se dividen entre quienes cobran la jubilación mínima y quienes superan ese haber.Jubilados y pensionados que cobran la mínima:DNI terminados en 0: 8 de junioDNI terminados en 1: 9 de junioDNI terminados en 2: 10 de junioDNI terminados en 3: 11 de junioDNI terminados en 4: 12 de junioDNI terminados en 5: 16 de junioDNI terminados en 6: 17 de junioDNI terminados en 7: 18 de junioDNI terminados en 8: 19 de junioDNI terminados en 9: 22 de junioJubilados y pensionados que superan la mínima:DNI terminados en 0 y 1: 23 de junioDNI terminados en 2 y 3: 24 de junioDNI terminados en 4 y 5: 25 de junioDNI terminados en 6 y 7: 26 de junioDNI terminados en 8 y 9: 29 de junioEl bono extraordinario continuará durante junio para reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional. El objetivo oficial es compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.En los últimos meses, este refuerzo se pagó principalmente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, mientras que quienes superan ese monto reciben un adicional proporcional hasta alcanzar el tope establecido.El aguinaldo se pagará junto con los haberes mensuales de junio según el calendario oficial de ANSES.La fecha límite legal para el pago del medio aguinaldo es el 30 de junio, aunque existe un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales.El bono está destinado principalmente a jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima.