26.05.2026 / MUNDIAL 2026

Partidos de Argentina en el Mundial 2026: cuándo juega y a qué hora

La selección argentina ya tiene definidos sus partidos para la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni debutará el 16 de junio frente a Argelia y jugará sus primeros encuentros en Kansas y Dallas.


La selección argentina comenzará la defensa del título en el Mundial 2026 el martes 16 de junio frente a Argelia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni será cabeza de serie del Grupo J y disputará sus primeros tres partidos entre Kansas y Dallas, en un torneo histórico que por primera vez contará con 48 selecciones.

La Copa del Mundo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Con el nuevo formato, habrá 12 grupos de cuatro equipos y clasificarán a los 16avos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

Cuándo juega Argentina en la fase de grupos

La agenda de la selección argentina en el Grupo J quedó definida de la siguiente manera:

Argentina vs. Argelia
Fecha: martes 16 de junio de 2026
Hora: 22:00 (hora argentina)
Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas

Argentina vs. Austria
Fecha: lunes 22 de junio de 2026
Hora: 14:00 (hora argentina)
Estadio: AT&T Stadium, Dallas

Argentina vs. Jordania
Fecha: sábado 27 de junio de 2026
Hora: 23:00 (hora argentina)
Estadio: AT&T Stadium, Dallas

Cómo son los posibles cruces de Argentina

Con el nuevo formato del Mundial, Argentina deberá terminar entre los dos primeros del Grupo J o ubicarse entre los mejores terceros para avanzar a la fase eliminatoria.

Si la selección termina primera en su grupo, jugará el viernes 3 de julio en Miami frente al segundo del Grupo H.

En cambio, si finaliza segunda, disputará los 16avos de final el jueves 2 de julio en Los Ángeles frente al ganador del Grupo H, integrado por:

España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde

Quiénes son los rivales de Argentina

Austria aparece como el rival más exigente del grupo en los papeles, con futbolistas que militan en las principales ligas europeas. Argelia llega tras una buena actuación en la Copa Africana de Naciones, mientras que Jordania será uno de los debutantes absolutos en esta edición del Mundial.

La expectativa también está puesta en la posible participación de Lionel Messi, que podría disputar su sexta Copa del Mundo.

Cuándo se conoce la lista de convocados

Lionel Scaloni trabaja sobre una prelista ampliada de 55 futbolistas, aunque la FIFA permitirá presentar únicamente 26 jugadores para el torneo.

La fecha límite para entregar la nómina definitiva será el 30 de mayo y las listas oficiales se conocerán el 2 de junio.

Dónde ver los partidos de Argentina

Los encuentros de la selección argentina podrán verse por:

Telefe
TV Pública
DSports

Además, algunos partidos también estarán disponibles mediante streaming en Disney+.


¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?
Argentina debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas.

¿A qué hora juega Argentina contra Austria?
El partido contra Austria será el lunes 22 de junio a las 14:00 de Argentina.

¿Dónde juega Argentina la fase de grupos?
La selección disputará sus partidos en Kansas y Dallas.

¿Cómo clasifica Argentina a la siguiente ronda?
Puede avanzar si termina primera o segunda del Grupo J, o como uno de los mejores terceros.

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