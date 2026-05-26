La confianza en el Gobierno volvió a desplomarse en mayo y sumando el sexto mes consecutivo de caída

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 1,99 puntos en mayo, por lo que bajó un 1,6% en comparación con abril y alcanzó su quinta caída mensual consecutiva. Además, retrocedió un 18,7% interanual y acumula una merma del 19,2% en lo que va del año. El informe expuso que con la caída del 1,6% del indicador en mayo sobre abril, el índice sobre la administración libertaria profundizó su tendencia negativa. Con el nuevo resultado, el promedio de la gestión descendió a 2,41 puntos, consolidándose como el valor más bajo en lo que va del mandato de Javier Milei.En tal sentido, el nivel de confianza a los 30 meses de mandato es similar al del gobierno de Mauricio Macri en el mismo tramo de su presidencia, cuando el índice se posicionó apenas un 2,6% por encima del valor actual. En contraste, el índice es significativamente menor al obtenido por la gestión de Néstor Kirchner en el mismo período histórico.En tanto, el informe marcó que la mayor empeoramiento se registró en la "Capacidad para resolver los problemas del país", que cayó un 5,6% y tocó un nuevo mínimo de gestión. También mostraron retrocesos la percepción sobre la "Preocupación por el interés general" (-2,5%) y el rubro de "Honestidad" (-1,6%). Por su parte, la "Evaluación general del Gobierno" y la "Eficiencia en la administración" tuvieron mejoras marginales del 3% y 0,5%, respectivamente.El presidente Javier Milei mantiene una imagen negativa superior al 60%, aunque su espacio político conserva una ventaja mínima sobre el peronismo en intención de voto, según los resultados de una encuesta difundida por la consultora Opina Argentina. El estudio fue realizado entre el 2 y el 5 de mayo sobre 3.714 casos en todo el país y presenta un margen de error de +/- 1,6%. El relevamiento se desarrolló en un contexto especialmente complejo para la Casa Rosada, en medio de uno de los momentos de mayor crisis política del Gobierno, marcado por denuncias de corrupción, tensiones internas dentro del oficialismo y un escenario económico que continúa generando preocupación.Ante la consulta sobre qué espacio político votarían si las elecciones presidenciales fueran mañana, La Libertad Avanza aparece en primer lugar con el 35% de la intención de voto. Sin embargo, la diferencia es mínima: el peronismo, sin un candidato definido, alcanza el 34%. Más atrás se ubican otras fuerzas políticas. La izquierda reúne un 9% de apoyo, mientras que Provincias Unidas llega al 6%, en línea con otros estudios recientes que muestran una fuerte polarización entre el oficialismo y el principal espacio opositor.El sondeo también expuso una evaluación negativa sobre la situación general del país. Frente a la pregunta sobre cómo está Argentina respecto al año pasado, el 60% consideró que la situación empeoró. En contraste, el 27% sostuvo que el país está mejor y un 12% señaló que permanece igual. Las expectativas hacia el futuro tampoco reflejan un escenario favorable para el Gobierno. El 55% de los encuestados cree que dentro de un año la situación del país será peor, mientras que el 35% proyecta una mejora y un 8% considera que no habrá cambios significativos.