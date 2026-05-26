Milei sigue en picada en todas las encuestas y advierten que más del %60 no lo votaría de nuevo: qué candidato se impone

Una encuesta de la consultora CEOP Latam advirtió que el 62,2% de los argentinos no votaría una reelección del presidente Javier Milei y expuso que la mayoría elegiría un modelo económico peronista. Además, el peronismo-kirchnerismo fue la fuerza política más votada sobre los gustos y cercanía ideológica.El relevamiento marcó que apenas el 29,9% de los encuestados contestó que seguramente votaría a Milei, mientras que el 62,2% reconoció que se opondría a una reelección del jefe de Estado y el 6,9% señaló que podría votarlo. Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunió un 30,3% de intención de voto, el 53,3% lo descartaría y el 15,5% se mostró dispuesto a respaldarlo en las urnas.En tanto, con respecto al expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, solo un 5,8% lo apoyaría, el 75,1% rechazaría su candidatura y el 17,1% no descartó votarlo. También sobre la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el 11,1% de los encuestados respondió que la votaría, el 64,8% lo negó y el 22,1% evaluaría respaldarla.En tal sentido, la referente de la Izquierda, Myriam Bregman, cosechó un 12,5% de personas que la elegiría, un 56,7% que lo rechazó y un 27,4% que podría votarla. Además, el exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, sumó apenas un 2,5% de encuestados que lo votaría, el 78,4% lo descartó y el 13% lo evaluaría.El análisis también expuso que el 32,7% se siente más cercano, identificado o le gusta más el peronismo-kirchnerismo y el 27% La Libertad Avanza. Por detrás se ubicaron "ninguno" (12,9%), la Izquierda (9,9%), el PRO (7,9%), "otro" (4,3%) y la UCR - radicalismo (3,8%).En esta línea, el 46,5% contestó que respalda el modelo económico peronista, el 36,3% el mileista y el 15,5% respondió que ninguno. Por otro lado, el 38,3% señaló que se ubicaría en el centro izquierda o izquierda, el 36,1% en la derecha o centro derecha y el 9,5% en centro.