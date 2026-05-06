Rocca apuesta a Bullrich y buscaría el apoyo de Macri para hacer frente a Milei en 2027

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, habría comenzado a mover fichas dentro del PRO y del establishment económico para convencer ade respaldar una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich en 2027 con la intención de construir una alternativa de derecha que preserve parte del rumbo económico libertario pero con un perfil más cercano a la producción y menos confrontativo frente a los sectores tradicionales del poder.Según averiguó LPO, en distintos círculos políticos y empresariales resuena la versión de que Rocca se habría reunido con Macri hace algunas semanas en la casa del expresidente en Martínez, donde le habría planteado la necesidad de avanzar en un “plan B” ante el temor de sectores económicos a que el desgaste del gobierno de Javier Milei termine fortaleciendo al peronismo de cara a las próximas presidenciales.En ese esquema, Bullrich aparecería como una figura capaz de conservar parte del electorado libertario sin romper con el núcleo económico que acompañó el ajuste impulsado por Milei. La ministra de Seguridad, incluso, ya estaría trabajando en el armado de un eventual equipo de campaña junto a consultores y dirigentes vinculados al ecosistema libertario.Tras aquellas conversaciones, Macri habría intensificado sus movimientos políticos y retomado contactos con gobernadores y dirigentes que formaron parte de Juntos por el Cambio. En las últimas semanas se mostró junto al cordobés Martín Llaryora y también habría avanzado en diálogos con Alfredo Cornejo para explorar un posible reordenamiento opositor.Dentro de ese armado también empezarían a sonar nombres de dirigentes desencantados con La Libertad Avanza, como Guillermo Francos, Ramiro Marra o Diana Mondino, a quienes el macrismo buscaría seducir en medio de las tensiones internas que atraviesa el oficialismo y las dudas sobre la sustentabilidad política del proyecto libertario.Aunque por ahora no existen definiciones oficiales, en sectores empresarios crecería la preocupación por la falta de resultados del modelo económico en la actividad real y por el impacto social del ajuste, un escenario que habría comenzado a acelerar conversaciones reservadas para construir una alternativa que le dispute liderazgo a Milei dentro del mismo espacio ideológico.