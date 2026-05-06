ChatGPT, Gemini y Grok bajo la lupa: un estudio detectó errores e información falsa en elecciones de Escocia

El avance de la inteligencia artificial como herramienta cotidiana para buscar información ya empezó a generar alarmas en el terreno político. Un estudio realizado
en el Reino Unido concluyó que varios chatbots de IA difundieron datos incorrectos, desactualizados o directamente inventados durante las elecciones parlamentarias de Escocia de 2026.
La investigación fue realizada por el think tank Demos y consistió en poner a prueba distintos modelos de IA con 75 preguntas vinculadas a candidaturas, procedimientos de votación y temas de campaña en tres distritos reales escoceses. Según el informe, el 34% de las respuestas contenía algún tipo de desinformación.
Entre los errores detectados hubo desde fechas equivocadas de la elección hasta afirmaciones falsas sobre supuestos requisitos para votar. Algunos sistemas incluso inventaron escándalos inexistentes o ubicaron candidatos en distritos donde no competían.
Qué chatbots tuvieron más errores
El estudio analizó el desempeño de herramientas como ChatGPT, Google Gemini, Replika y Grok, entre otras.
Según los resultados publicados por Demos, Replika fue la plataforma con peor desempeño: más de la mitad de sus respuestas contenían errores. ChatGPT registró una tasa de respuestas incorrectas del 46%, mientras que Gemini tuvo un 22% de errores. Grok fue el sistema con menor nivel de fallas, con un 9%, aunque los investigadores señalaron que muchas veces enlazaba a fuentes irrelevantes o de baja calidad.
Otro dato que encendió alarmas fue que casi la mitad de las respuestas de los chatbots no incluían fuentes verificables. Cuando sí aparecían links o citas, en muchos casos estaban rotos o dirigían a contenidos desactualizados. El informe también detectó que las referencias utilizadas por ChatGPT tenían más de un año de antigüedad en el 44% de los casos analizados.
La preocupación por el impacto político de la IA
El caso generó una reacción inmediata de la Comisión Electoral británica, que pidió avanzar con nuevas regulaciones para controlar la desinformación generada por inteligencia artificial durante campañas electorales.
Desde el organismo advirtieron que la expansión de herramientas de IA sin mecanismos claros de verificación puede afectar la confianza pública en los procesos democráticos. El debate no se limita a Escocia: distintos organismos internacionales vienen alertando sobre el crecimiento de campañas de manipulación política impulsadas por IA, deepfakes y redes automatizadas de bots.
El estudio también mostró un cambio en los hábitos informativos de los votantes. Según las encuestas realizadas por Demos, uno de cada cinco adultos británicos utilizó algún chatbot o motor de búsqueda con IA para informarse sobre las elecciones locales y regionales de mayo. Eso equivale a más de 10 millones de personas.
Cómo influye la IA en la información política
El problema no es solamente que los chatbots puedan equivocarse. Los investigadores señalan que estos sistemas suelen responder con un tono seguro y convincente, incluso cuando la información es falsa o incompleta. Eso aumenta el riesgo de que los usuarios confíen en datos incorrectos.
Además, distintos especialistas advierten que los modelos de IA son vulnerables a campañas de manipulación coordinadas. Un estudio reciente mostró que plataformas de IA mencionaban con mayor frecuencia a determinados dirigentes políticos británicos debido al volumen de contenido existente en redes sociales y sitios web.
El fenómeno ya abrió un debate global
sobre si las empresas de inteligencia artificial deberían tener responsabilidades legales similares a las de otras plataformas digitales cuando difunden información falsa durante procesos electorales.
¿Qué detectó el estudio sobre los chatbots y las elecciones escocesas?
El informe del think tank Demos encontró que el 34% de las respuestas dadas por distintos chatbots sobre las elecciones de Escocia contenían errores, información falsa o datos desactualizados.
¿Qué herramientas de inteligencia artificial fueron evaluadas?
El estudio analizó plataformas como ChatGPT, Google Gemini, Grok y Replika, entre otras herramientas de IA utilizadas para búsquedas y consultas informativas.
¿Por qué preocupa el uso de IA en elecciones?
Porque millones de personas ya utilizan chatbots para informarse políticamente. Si esos sistemas difunden datos falsos o manipulados, pueden afectar la confianza pública y distorsionar el debate democrático.