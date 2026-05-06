26.05.2026 / TECNOLOGÍA Y DEMOCRACIA

ChatGPT, Gemini y Grok bajo la lupa: un estudio detectó errores e información falsa en elecciones de Escocia

Un estudio del think tank británico Demos detectó que distintos chatbots de inteligencia artificial dieron respuestas erróneas o directamente falsas en el 34% de las consultas vinculadas a las elecciones escocesas de 2026. La investigación incluyó pruebas sobre ChatGPT, Gemini, Grok y otras plataformas.