Pentágono firma con siete empresas de IA para redes militares clasificadas

Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, OpenAI, Reflection y SpaceX proporcionarán recursos para "aumentar la toma de decisiones de los combatientes en entornos operacionales complejos"

La medida representa una aceleración de los esfuerzos del Pentágono por modernizar sus capacidades militares mediante inteligencia artificial

El debate sobre el uso militar de IA genera fricciones internas en la industria tecnológica