Pentágono firma con siete empresas de IA para redes militares clasificadas

El Departamento de Defensa de Estados Unidos firmó acuerdos con siete de las principales empresas de inteligencia artificial del país para desplegar sistemas de IA en redes clasificadas de nivel alto. Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, OpenAI, Reflection y SpaceX proporcionarán recursos para "aumentar la toma de decisiones de los combatientes en entornos operacionales complejos"
, según el comunicado del Pentágono.
Oracle se sumó posteriormente a los acuerdos. El objetivo es integrar modelos de IA en redes de Impacto Nivel 6 e Impacto Nivel 7, que manejan datos sensibles de seguridad nacional.
La medida representa una aceleración de los esfuerzos del Pentágono por modernizar sus capacidades militares mediante inteligencia artificial
. El año pasado, el Departamento de Defensa reportó que esta tecnología puede ayudar a reducir significativamente el tiempo que lleva identificar y atacar objetivos en el campo de batalla, además de mejorar la organización del mantenimiento de armas y las líneas de suministro.
Actualmente, más de 1,3 millones de personal del Pentágono utilizan GenAI.mil, la plataforma interna de IA del Departamento de Defensa, generando millones de prompts y desplegando miles de agentes de IA en cuestión de meses.
El conflicto con Anthropic y los desacuerdos sobre seguridad
La firma de estos acuerdos ocurre en el contexto de un enfrentamiento legal con Anthropic
, la empresa de IA que rechazó trabajar con el Pentágono bajo los términos propuestos. Anthropic buscaba garantías contractuales explícitas que prohibieran el uso de su tecnología en armas completamente autónomas y en vigilancia de ciudadanos estadounidenses. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth
, insistió en que la empresa permitiera cualquier uso que el Pentágono considerara legal.
Cuando Anthropic se negó
, el Trump rechazó que las agencias federales usaran Claude, el chatbot de la empresa, y Hegseth la designó como riesgo de cadena de suministro, una clasificación típicamente reservada para protegerse contra sabotaje de adversarios extranjeros.
Durante una audiencia en el Senado, Hegseth comparó la postura de Anthropic con "Boeing dándole aviones y diciéndole a quién disparar", y luego se refirió al CEO de Anthropic, Dario Amodei, como un "lunático ideológico".
Diversificación de proveedores y preocupaciones sobre autonomía
Emil Michael, jefe de tecnología del Pentágono, justificó la estrategia de múltiples proveedores diciendo que "habría sido irresponsable depender de una sola empresa". Agregó: "cuando nos dimos cuenta de que ese socio no quería trabajar con nosotros de la forma que deseábamos, salimos y nos aseguramos de tener múltiples proveedores diferentes".
Uno de los acuerdos incluye protecciones sobre misiones en las que los sistemas de IA actúan de forma autónoma o semiautónoma, requiriendo supervisión humana. El lenguaje también estipula que las herramientas de IA deben usarse de forma consistente con los derechos constitucionales y las libertades civiles. OpenAI ha afirmado haber asegurado garantías similares en su acuerdo.
Preocupaciones dentro de la industria tecnológica
El debate sobre el uso militar de IA genera fricciones internas en la industria tecnológica
. Más de 600 empleados de Google enviaron una carta abierta a líderes de la empresa expresando preocupación sobre acuerdos de defensa. La carta señala que "queremos que la IA beneficie a la humanidad, no que se use de formas inhumanas o extremadamente dañinas", incluyendo armas autónomas letales y vigilancia masiva.
Planes inmediatos y arquitectura de futuro
El Pentágono afirmó que personal militar ya está utilizando capacidades de IA a través de GenAI.mil. "Combatientes, civiles y contratistas están poniendo estas capacidades en uso práctico en este momento, reduciendo muchas tareas de meses a días", señaló en su comunicado. El Pentágono enfatizó que buscará construir una arquitectura que evite la dependencia de un único proveedor, garantizando "flexibilidad a largo plazo para la Fuerza Conjunta".
¿Qué implicancias tiene el acuerdo?
El Pentágono integró siete empresas de IA diferentes para evitar depender de un único proveedor y asegurar que los combatientes tengan "las mejores herramientas del mundo". Los acuerdos permiten que estos sistemas aceleren análisis de datos, inteligencia y planificación operacional en ambientes de alta complejidad. Se espera que tareas que antes tardaban meses se completen en días.
¿Por qué Anthropic fue excluida?
Anthropic se negó a aceptar los términos del Pentágono porque buscaba restricciones explícitas sobre el uso de su IA en armas autónomas y vigilancia doméstica. El Pentágono insistió en poder usar cualquier tecnología para "cualquier propósito legal", lo que llevó a la designación de riesgo de cadena de suministro y al litigio posterior.
¿Cuál es la importancia geopolítica?
Este movimiento posiciona a Estados Unidos para competir con China en desarrollo de capacidades militares de IA. Algunos de los proveedores, como Nvidia y Reflection, producen modelos de IA de código abierto, que el Pentágono considera una "alternativa estadounidense" a los sistemas chinos.