Séptimo día de gestión: Alberto acordó bajar un 8% los medicamentos y congelar el precio por un mes y medio

mientras que durante la administración de Mauricio Macri el precio de los medicamentos aumentó un 360% en el promedio acumulado entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019, a siete días de haber asumido Alberto Fernández acordó bajar un 8% el valor de los remedios y congelarlo al menos por un mes y medio

La política demuestra, no tan a menudo pero sí lo suficientemente seguido como para demostrar para qué existe, que no todo es lo mismo. Un claro ejemplo de eso es que, anunció Fernández a través de Twitter.El titular de Salud, en tanto, consideró que la mediday valoró. Al cierre del encuentro, además, agregó: “Es una contribución que los laboratorios vinieron a comunicarle al Presidente, un momento no fácil en el país para el acceso a los medicamentos”.La decisión se comunicó luego de un encuentro en Casa Rosada con el Presidente y su ministro de Salud del que participaron los representantes de los laboratorios y de la industria farmacéutica: por Coopelara, estuvo el vicepresindete Hugo Caivano; por Cilfa, el presidente Eduardo Macchiavello; y de Caeme, el titular Flavio Devoto.Los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, convinieron en reducir los valores de venta al público de los remedios y retrotraerlos a los que regían al 6 de diciembre. Los mantendrán congelados al menos hasta el 31 de enero., reveló a Infobae una de los empresarios del sector.Por su parte, Caeme se manifestó a través de un comunicado: “Ante el escenario descripto por el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, respecto a la difícil situación que atraviesa el sistema sanitario argentino, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, entidad que representa a los laboratorios de innovación en el país, ha decidido en su última reunión de Comisión Directiva acompañar institucionalmente, recomendando a sus asociados una rebaja del 8% en los precios de los medicamentos de todos los segmentos, tomando como referencia el precio publicado de venta al público del viernes 6 de diciembre, y adicionalmente un compromiso de mantener dichos precios sin variaciones hasta el 1 de febrero”.En la industria se estimó que se trata de un mercado que en toda la cadena productiva y comercial mueve unos USD 5.000 millones por año, unos USD 400 millones por mes, de ahí que la rebaja de los precios en un 8% significa resignar unos USD 32 millones por mes.