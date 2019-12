El Gobierno confirmó que "todos los jubilados" tendrán aumentos y los de la mínima superarán el 30% en seis meses

el gobierno de Alberto Fernández aclaró hoy, en el marco del inicio de las exposiciones de ministros ante un plenario de comisiones en el Congreso, que "todos los jubilados" tendrán aumentos en el lapso de seis meses que duraría la suspensión de la movilidad, que la idea es que estén "por encima de la inflación" y que para los abuelos que cobran la mínima los incrementos superarán el 30%

Uno de los argumentos centrales de la crítica que recibió el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva tanto por parte del macrismo como de la izquierda es que incluye. Según la oposición, implicaría congelar las subas para los jubilados o hacer un ajuste.Sin embargo,en esa primera parte del año.El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,, enfatizó ante el plenario de legisladores que, sino quey que “Durante su exposición en el marco del análisis del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el funcionario consideró que el país está "en una situación real de emergencia”, en la que “todos los indicadores son malos” y “la situación es tristísima”.“Estos no son proyectos aislados, es un proyecto global en el que estamos tratando de atender a las PyMEs, los trabajadores y los beneficiarios del sistema previsional que han quedado francamente hundidos”, defendió sobre la iniciativa.Moroni detalló que en el sistema previsional hay 4.400.000 jubilaciones mínimas, dos millones de haberes medios y unas 400 mil personas con haberes altos o muy altos, las cuales “consumen más del 20% de los recursos”., sostuvo.Moroni habló además sobre el artículo 51 del proyecto, el cual suspende también por 180 días la movilidad de las jubilaciones docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos, judiciales, excombatientes de Malvinas y de todos los sistemas que correspondan “a un régimen general o especial, contributivo o no contributivo”., remarcó y consideró que es un “deber moral” el de “mejorar esos haberes y acercar más los haberes mínimos a los haberes máximos”.En ese sentido, anunció: “Tenemos previsto la semana que viene convocar a una comisión con integrantes del Poder Ejecutivo, del Congreso y de distintos sectores sociales que están abarcados por los regímenes especiales para plantear un proyecto de ley, que deberá salir por consenso, para enviar al Congreso y ver cómo seguimos después de los seis meses”.después de ese plazo, aseguró.Por otro lado, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados,, en diálogo con El Destape Radio."El proyecto no plantea la ausencia de aumentos", aseguró el legislador, por lo que también desmintió el aumento opositor y de algunos medios y confirmó que "la mayoría de los jubilados va a recibir en este semestre más de lo que daba la fórmula".Durante los 180 días de suspensión de la aplicación de la fórmula impulsada por el macrismo, el Frente de Todos trabajará para establecer un nuevo criterio de actualización que deberá ser debatido en el Congreso.Según la fórmula de movilidad del gobierno de Mauricio Macri, los abuelos deberían cobrar un incremento del 11,54% para marzo, a lo que se le sumaría algo cercano a un 15% para junio. Eso daría un total 28,7% para los primeros seis meses del año próximo. El anuncio de Martínez implica que los haberes mínimos, hoy en poco más de $14 mil, subirán hasta al menos 18 mil pesos.